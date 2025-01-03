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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Tunçbilek istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan M. S. yönetimindeki 43 AJ 845 plakalı ambulans ile Haşim Benli Bulvarından Emet kavşağına gelen A.İ. idaresindeki 43 ABK 034 otomobil çarpıştı. Kazada sürücü A.İ. yaralandı. Sürücü yaralanarak, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.