Tavşanlılı Hüseyin Sevinç ABD'de kardiyolog oldu, ticarete atıldı - Son Dakika
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Tavşanlılı Hüseyin Sevinç ABD'de kardiyolog oldu, ticarete atıldı

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Tavşanlılı Hüseyin Sevinç ABD\'de kardiyolog oldu, ticarete atıldı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğup büyüyen Hüseyin Sevinç, 2006 yılında eğitim için gittiği ABD'de tıp fakültesini tamamlayarak kardiyolog oldu. Doktorluk yerine ticaret hayatını tercih eden Sevinç, Chicago'da inşaat ve mermer sektörlerinde faaliyet göstermeye başladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğup büyüyen Hüseyin Sevinç, 2006 yılında eğitim için gittiği ABD'de tıp fakültesini tamamlayarak kardiyolog oldu. Doktorluk yerine ticaret hayatını tercih eden Sevinç, Chicago'da inşaat ve mermer sektörlerinde faaliyet göstermeye başladı.

Çeşitli okul, konut ve inşaat projelerinde çalışmalarını sürdüren Sevinç, gençlere de eğitim ve iş hayatında azimli olmaları tavsiyesinde bulundu. Başarının sevilen işi yapmak, dürüst olmak ve çalışmaktan geçtiğini belirten Sevinç, doğup büyüdüğü Tavşanlı ile bağını sürdürdüğünü söyleyerek, "Tavşanlılı olmaktan gurur duyuyorum. Çocukluğumuz buralarda geçti. Yılda bir ya da iki kez memleketime gelmeye çalışıyorum. Buranın kokusunu, insanını ve yemeklerini çok özlüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriTavşanlıKütahyaChicagoİnşaatYaşamYerelSon Dakika

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