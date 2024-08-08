Tavuklar Tilkiyi Kovaladı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde susadığı için kırsal bir mahalleye giden tilki, birlik olan tavuklar tarafından uzaklaştırıldı.

İlginç olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Gömülü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aşırı sıcaklar nedeniyle susayan bir tilki, mahalledeki bir evin bahçesine girdi. Kovadan su içmeye çalışan tilki, bahçedeki tavukların gazabına uğradı.

Gıdaklayarak baş düşmanları olan tilkinin üzerine yürüyen tavuklar, bölgeden uzaklaşmasını sağlamaya çalıştı. Sudan birkaç yudum içen tilki, daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. O anlar ise mahallede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ŞANLIURFA