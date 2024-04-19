Tayvanlı Bisikletçi Jacky Chen, İran\'a Yolculuğuna Devam Ediyor

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Dünya, İsrail- İran gerilimine odaklanmışken dünya turuna çıkan Tayvanlı bisikletçi Jacky Chen, Iğdır'dan sonra İran'a geçti.

Dünya, İsrail-İran geriliminden dolayı diken üstünde iken dünya turuna çıkan Tayvanlı bisikletçi Jacky Chen, turuna devam diyor. Bisikletiyle Iğdır'a gelen Tayvanlı bisikletçi Jacky Chen, " Türkiye'ye bu üçüncü gelişim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türk insanı hoş görülü ve misafirperver. Tanıştığım insanlar çay, yemek ikram ediyor. Şimdiye kadar 78 ülkeyi gezdim. Ağrı dağını çok merak ediyordum. Geldim gördüm" dedi.

Iğdır'ın tarihi ve doğa güzelliklerini gezerek merak ettiği Ağrı dağını da ziyaret eden Jacky Chen, 2015'ten bu yana 78 ülkeyi bisikletiyle gezdi. Seyahati boyunca 3 kez yolu Türkiye'den geçen Chen, Ağrı Dağı'na buradan ise İran'a ve Orta Asya ülkelerine gitmeyi planladığını söyledi. Jacky Chen, Pandemiden dolayı ara verdiği dünya turu gezisine 2023 yılında yeniden başladı. Geze geze ülkesine gideceğini söyleyen Chen, "Buradan İran'a oradan da Orta Asya ülkelerine gideceğim. Sonrada Tayvan'a geri döneceğim" dedi.

Bisikletiyle 4 yılda 22 bin kilometre yaparak 61 ülkeyi gezen Chen, hedefinin 40 ülke daha gezmek olduğunu söyledi. Tayvanlı bisikletçi Jacky Chen, İsrail-İran gerilimine rağmen Iğdır gezisi sonrası bisikletiyle İran'a doğru yola çıktı. - IĞDIR