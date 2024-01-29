Adıyaman\'da şehit polis memurunun ismi taziye evine verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde yer alan ve trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Musa Erdem'in ismi Adıyaman'da taziye evine verildi.

Yaklaşık 2 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Musa Erdem'in kabrinin bulunduğu memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Elbeyi köyündeki taziye evine ismi verildi.

Kahta ilçe Müftülüğünce alınan karar doğrultusunda Elbeyi Köyünde bulunan taziye evinin adı, Şehit Musa Erdem Bayan ve Erkek Taziye evi olarak isim verildi. Şehidin adının hem erkek hem de bayan taziye evinde yer almasından dolayı şehit ailesi ve yakınları ilgililere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, şehidin adının verildiği taziye evlerinde incelemelerde bulunarak şehit ailesiyle de sohbet etti. - ADIYAMAN