TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep'te Şahinbey Millet Camii'nde halkla sohbet etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep'te Şahinbey Millet Camii'nde halkla sohbet etti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep\'te Şahinbey Millet Camii\'nde halkla sohbet etti
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Kurtulmuş, eserin şehre katkı sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep'e gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret ederek caminin mimarisini inceledi, vatandaşlarla sohbet etti. (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in simgelerinden biri haline gelen eserin şehre önemli katkı sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Gaziantep'e değer katan bir mabet"

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olma özelliğini taşıyan külliyeyi ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, caminin mimarisi ve yapısı hakkında Başkan Mehmet Tahmazoğlu'ndan bilgi aldı. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, camide bulunanlarla sohbet etti.

"Uzun yıllar Gaziantep'e hizmet etsin"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nden duyduğu memnuniyeti dile getirerek eserin Gaziantep'in şehir kimliğine önemli katkı sağladığını belirterek, "Öncelikle bu muhteşem camiyi görmekten, ziyaret etmekten ve burada namazımızı eda etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Başta Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şehre damgasını vuran, varlığıyla Gaziantep'e ciddi katkı sunan bir mabet oldu" diye konuştu.

Külliyenin yalnızca ibadet amacıyla değil, sosyal yaşam ve eğitim açısından da önemli bir merkez olduğuna işaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, özellikle gençlerin burada vakit geçirip çalışabileceği alanların bulunmasının değerli olduğunu belirterek "İnşallah uzun yıllar, kıyamete kadar Gaziantep halkına, Şahinbey halkına hizmet eder diye dua ve temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllardır ülkemizde birçok makamda; Bakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Meclis Başkanlığı ve Milletvekilliği görevlerinde bulunmuş, şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret etti. Bu nezaketinden dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

Ziyaret, cami ve külliye alanlarının incelenmesi ve vatandaşlarla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi, mimarisi, geniş kapasitesi ve bünyesindeki sosyal alanlarla Gaziantep'in önemli dini ve sosyal yaşam merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA
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