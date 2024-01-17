TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk Türk astronotu tebrik etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk astronot Alper Gezeravcı'yı tebrik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek olan ilk Türk astronot Gezeravcı'yı tebrik etti ve başarılar diledi. Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda, "Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı ışığında ülkemizin istikbaline yön veren, gençlerimize ilham olan böylesine büyük atılımlar hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu tarihi yolculukta şanlı bayrağımızı dalgalandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA