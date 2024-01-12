TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yayınladığı mesajda, "Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır" dedi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için siyasiler başsağlığı mesajları yayınladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum" dedi.

Bakan Kacır: "Milletimizin başı sağ olsun"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Fahrettin Altun: "Bölücü propagandalarına alet olmayalım"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Sözcü Çelik: "Acımız çok büyük"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit olan kahraman mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; şehit ailelerimize, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız" dedi.

Bakan Koca: "Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit olmuş, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA