TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası programları için Afyonkarahisar'a geliyor - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası programları için Afyonkarahisar'a geliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da düzenlenecek Zafer Haftası kutlama programlarına katılmak üzere şehre geliyor. Kurtulmuş, program kapsamında Şuhut Atatürk evini ziyaret edecek ve çeşitli etkinliklere katılacak.

23.08.2024 11:22
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası sebebi ile düzenlenecek programlara katılmak için Afyonkarahisar'a geliyor.

Afyonkarahisar Valiliği, 25-30 Ağustos 2024 tarihlerinde Büyük Zafer' in 102. Yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilecek olan Zafer Haftası kutlama programını yayınladı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından 25 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a geleceği açıklanan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak Şuhut Atatürk evini ziyaret edecek. Atlı Birliklerin Büyük Taarruz Karargahından İzmir'e uğurlanması ve kortej yürüyüşü başta olmak üzere Şuhut Şehir stadyumunda yapılacak etkinliklere katılacak olan Kurtulmuş daha Şuhut'tan Çakırözü Köyü'ne Hareket yürüyüşüne katılacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası programları için Afyonkarahisar'a geliyor - Son Dakika

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