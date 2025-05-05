TBMM Başkanvekili İçin Çalgısız Düğün - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TBMM Başkanvekili İçin Çalgısız Düğün

Geniş Video İzle

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle Van'daki düğün çalgısız yapıldı, dua edildi.

05.05.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İshak Kara

(VAN) - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi nedeniyle, Van'daki bir aşiret düğünü, çalgısız yapıldı.

Van'da Gevdan aşireti mensubu ve Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan'ın oğlu Fehim Aslan ile Esra çifti, hayatını birleştirdi.

Çiftin düğünü, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi nedeniyle, çalgısız, sade bir törenle yapıldı.

Sessiz, çalgısız aşiret düğünü

Aşiret düğününde, Gevdan Aşireti Reisi Mehmet Aslan'ın, "Saygıdeğer misafirlerimiz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle 'çalgı' çalınmayacaktır" şeklindeki mesajı okundu. Düğünde, Sırrı Süreyya Önder için dua edildi.

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Politika, Kültür, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel TBMM Başkanvekili İçin Çalgısız Düğün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
Önder’in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 14:16:29. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili İçin Çalgısız Düğün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.