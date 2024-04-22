TBMM'de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi - Son Dakika
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TBMM'de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurul'da '23 Nisan Çocuk Özel Oturumu' gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumda yaptığı konuşmada çocukların geleceği ve dünya çocukları için barış ve esenlik dileğinde bulundu.

22.04.2024 16:03
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurul'da "23 Nisan Çocuk Özel Oturumu" gerçekleştirildi.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Kurtulmuş, "Böylesine önemli bir günü çocuklarına armağan etmiş olan bir milletin evladıyız. Türkiye'nin bu anlamda geleceği olan sizlersiniz. Şu anda dünyanın birçok yerinde böylesine bir çocuk bayramını kutlarken birçok yerindeki çocukların durumunun içler acısı olduğunu biliyoruz. Dünyanın birçok yerinde açlıkla, yoklukla, yoksunlukla, baskılarla, zulümlerle inim inim inleyen evlatlarımızın olduğunu biliyoruz. İnsanlık ailesinin değerli fertleri olan ve insanlığın geleceğinin teminatı olan gençlerin içinde bulunduğu bu acı duruma fevkalade ciddi bir şekilde üzülüyor, kaygı duyuyoruz. Her şeyden önce açık bir cezaevi olmanın çok ötesinde artık açık bir kabristana dönmüş olan Gazzeli çocukları hep beraber Türkiye'nin çocuklarıyla birlikte rahmetle, minnetle hatırlıyor, onlara Cenab-ı Allah'tan yardım diliyoruz. Çocukların güldüğü, neşeyle hayata bağlandığı günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz. Dünyanın birçok yerindeki acıların timsali olan bu genç evlatlarımızın, çocuklarımızın ne yazık ki insanlığın bütün yükünü, ağır yükünü cılız omuzlarında taşımak zorunda kaldıklarını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye'de ve dünyada çocukların başı dik, onurlu, iyi eğitim almış, iyi hayat standartlarına kavuşmuş şekilde dünyayı ileri bir noktaya götürmelerini, taşımalarını temenni ediyoruz" dedi.

"Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için de barış ve esenlikler diliyoruz"

Kurtulmuş'un koltuğunu devrettiği TBMM Çocuk Özel Oturumu Başkanı Aysima Arslan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılını sevinçle, coşkuyla ve gururla kutladığımız bu anlamlı günün tüm milletimiz ve insanlık için iyiliklere, esenliklere ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum" diyerek şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihiyle birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün. O günlerde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimizin nice zorluklarla nasıl da kahramanca mücadele ettiğini ve hangi güç durumlara göğüs gererek bize bu aziz vatanı ve milli irademizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizi emanet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bugün milli egemenliğin bayramıdır, kutlu olsun. Bugün bağımsızlığımızın bayram günüdür, kutlu olsun. Bugün çocukların bayramıdır, kutlu olsun. Milli egemenlik bilinciyle dopdolu olduğumuz bugünü biz çocuklara bayram olarak hediye eden Atatürk'e olan şükranımızı Türkiye sevgimizle, çalışkanlığımızla, yüksek hedeflere odaklanışımızla göstereceğiz. Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için de barış ve esenlikler diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TBMM'de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi - Son Dakika

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