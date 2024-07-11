TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Tabal Niğde Gastronomi Evi\'ni ziyaret etti

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay; geçmişten günümüze Niğde yemeklerinin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması amacıyla kente kazandırılan Tabal Niğde Gastronomi Evi'ni ziyaret etti.

Geçtiğimiz gün Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılmak üzere Niğde'ye gelen Cumhurbaşkanlığı 1. Hükümetinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Niğde Belediyesi'nin, kentin yeme içme kültürünün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması amacıyla geçtiğimiz yıl açılan Tabal Niğde Gastronomi Evi'ni de ziyaret etti. Tabal'ın kendine has yemek ve tatlı çeşitlerini tadan Oktay, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede; "Burası her yönüyle muhteşem" değerlendirmesinde bulurdu. Yemek çeşitleri, yemeklerin coğrafi işaretlerden oluşan hammaddesi, yapılış tarzı ve hikayeleriyle muhteşem bir zenginlik olarak nitelendiren Fuat Oktay; böylesine önemli bir hizmetin, Niğde'nin kalkınması ve gelişmesiyle alakalı olduğuna vurgu yaptı. Niğde'nin turizm alanında çok ciddi bir potansiyelinin olduğuna dikkati çeken Oktay; "Tabal'ın bu potansiyele ciddi katkıda bulanacağını net bir şekilde gördüm. Lezzet ve tat muhteşem, çeşitler harika. Yapan ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Buranın kente kazandırılmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Niğde kültürünün yaşatılması ve geleceği taşınması için çok ciddi bir hizmet. Buraya sadece bir restoran olarak bakmamak gerekir; bir enstrüman olarak da görmek gerekir. Bunları koruyarak, çoğaltarak gelecek nesillere taşımak gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE