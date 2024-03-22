TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a şaşırtan karşılama - Son Dakika
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a şaşırtan karşılama

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar\'a şaşırtan karşılama

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar'ı Türkiye'de ilk kez gazilerden oluşan tören mangası esas duruşta karşıladı. Akar, Türkiye'de ilk kez böyle bir şey gördüğünü söyledi.

22.03.2024 19:28  Güncelleme: 20:04
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a şaşırtan karşılama

AFYONKARAHİSAR - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar'ı Türkiye'de ilk kez gazilerden oluşan tören mangası esas duruşta karşıladı. Gazileri selamlayan Akar, Türkiye'de ilk kez böyle bir şey gördüğünü söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Akar'ın ilk ziyareti Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na oldu. Akar, daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ardında da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'yı ziyaret eti. Dernek Başkanı Akar ve beraberindeki heyeti Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, gaziler ve şehit aileleri karşıladı. Dernek üyesi Gaziler Akar'ı esas duruşta karşıladı. Akar'ı ilk defa böyle bir şey gördüğünü ifade ederek, dernek üyelerini tebrik etti.

"Sizin için ne yapsak azdır"

Dernek binasını gezen Akar'a Başkan Kumartaşlı, derneğin Afyonkarahisar'daki çalışmalarını anlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar da, şehit aileleri ve gazilerin kendilerinin başının tacı olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bir annenin en sevdiği varlığı evladıdır. Türk anası: evladım vatan imdadına koş, ya şehit ol, ya gazi diyerek kahramanlık yapıyorlar. Dolayısıyla şehit ailelerimize ve gazilerimize en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Biz burada Türkiye Cumhuriyet Devleti olarak gerçekten şehit ailelerine ve gazilerimizi hiçbir ülkenin hiçbir silahlı kuvvetlerinin yapmadığı kadar sahip çıkıyoruz. Ancak bu söyledikten sonra şunu söylüyoruz. Ne yapsak azdır, bunun da farkındayız."

Akar'ın dernek ziyaretlerinin ardından gün boyu Afyonkarahisar'da ziyaretlerine devam edeceği açıklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a şaşırtan karşılama - Son Dakika

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