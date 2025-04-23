TBMM'nin 105. Yıldönümü ve 23 Nisan Bayramı Söke'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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TBMM'nin 105. Yıldönümü ve 23 Nisan Bayramı Söke'de Coşkuyla Kutlandı

TBMM\'nin 105. Yıldönümü ve 23 Nisan Bayramı Söke\'de Coşkuyla Kutlandı

Söke'de TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Törene kayaklamanın yanı sıra çocuklar ve öğretmenlerin katılımıyla çeşitli gösteriler yapıldı.

23.04.2025 12:27  Güncelleme: 12:30
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TBMM'nin açılışının 105. Yıldönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Söke'de törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen ilk törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi anıta sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlanan çelenk sunum töreninin ardından kutlama programına geçildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen resmi kutlama törenine Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan, öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kocagözoğlu Ortaokulu öğretmenlerinden Zeynep Karul yaptı. Karul, konuşmasında 23 Nisan'ın sıradan bir bayram olmadığını belirtti. Millet iradesini temsil eden TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayram olduğunun altını çizdi.

Kocagözoğlu Ortaokulu'ndan Yaşar Karabıyık, Zeynep Yalçın'ın şiirler okuduğu törende halk oyunları gösterileri yapıldı. Söke İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Söke Halk Eğitim Merkezi, Söke Mavi Sanat Merkezi ekipleri halkoyunları gösterileri ile törene renk kattı. Törende özel bir okulun jimnastik gösterisi de yer alırken, ilçede yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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