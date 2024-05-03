TCG Nusret Müze Gemisi Marmaris\'te Ziyarete Açıldı

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TCG Nusret Müze Gemisi Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziyarete açıldı. Bugün Belediye Limanına demirleyen gemi 5 Mayıs Pazar günü saat 17.00 a kadar ziyaret edilebilecek.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak adına 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret Müze Gemisi, Marmaris Belediye Limanı'nda ziyarete açıldı. Bu tarihi ve şanlı gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini de anlatarak önemine değindi.

İzmir, Bodrum ve Aksaz Deniz Üssü Limanları'nda ziyarete açılan ve Marmarislilerin, öğrencilerin ve turistlerin yoğun ilgisi ile ziyaretçi akınına uğrayan TCG Nusret gemisini gezenler çok duygulandıklarını belirtirken çocuklar gemiyi getirip burada gezmelerine vesile olanlara teşekkürlerini iletti.

Gemi komutanı ve gemi personeli, TCG Nusret'in içinde bilgilendirmeler yaparak, similasyon film ile geminin Çanakkale'de ki güzergahını anlattı.Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'da gemiyi ziyaret ederek bu gemiyi buraya göndererek ziyarete açılmasını sağlayan Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri yetkililerine şükranlarını iletti .

Kaymakam Kaya yaptığı açıklamada, "Kurtuluş savaşımızın başlangıcı olan ordumuzun mihenk taşı olan Nusret Mayın Gemisi tarihe nasıl yön verdiğini sonraki süreçte neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan bu kıvılcım tüm Anadolu'yu sardı. Bu geminin topluma verdiği özgüvenle, kazanma arzusuyla Milletimiz bağımsızlığını hür bir şekilde elde etmiş oldu." diyerek tüm vatandaşları 5 Mayıs Pazar günü saat 17.30 a kadar ziyarete açık olan TCG Nusret gemisine davet etti.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığına bağlı askeri bando da TCG Nusret Mayın gemisinin önünde 1 saat süren konser vererek milli marşlarımızı söyledi. - MUĞLA