TDV'den Deprem Şehitleri İçin Fidan Dikimi

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikim programı düzenledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikim programı düzenledi. Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlik, TDV Ankara İl Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü, Ankara Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü, Fidan Diyanet Gençlik Merkezi ve TDV Altındağ Erkek Öğrenci Yurdu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

TDV burslusu öğrencilerin ve Vakıf görevlilerinin katılımıyla düzenlenen fidan dikim programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Depremde hayatını kaybedenler için yapılan duaların ardından fidanlar topraklar buluşturuldu.

TDV öğrenci sorumluları etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için öğrencilerimizle birlikte fidan dikerek onların anısını yaşatıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" dedi.

Etkinliğe katılan TDV Uluslararası Öğrencisi Muhammad Sarfaraz, "Pakistanlıyım ve TDV burslusu olarak Türkiye'de eğitim alıyorum. Bugün, 6 Şubat depreminde kaybettiklerimiz için buradayız. O acıyı hala hissediyoruz, onları sevgi ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özbekistanlı Aiubkhon Anaskhon Ugli Gieskhonov ise, "6 Şubat depremlerinde vefat edenlerin anısına fidan dikmeye geldik. Depremin yıl dönümünde bir kez daha hatırlıyoruz ki doğal afetler karşısında dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüzdür. Acılarımızı birlikte paylaşıyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlik, fidan dikiminin ardından sona erdi. - ANKARA