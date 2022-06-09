TED'den "Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması" toplantısı - Son Dakika
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TED'den "Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması" toplantısı

09.06.2022 23:18

TED'den "Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması" toplantısı Türk Eğitim Derneği bünyesinde yer alan TEDMEM tarafından yaptırılan "Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması"nın sonuçları kamuoyuna açıklandı.

TED'den "Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması" toplantısı

İSTANBUL - Türk Eğitim Derneği bünyesinde yer alan TEDMEM tarafından yaptırılan "Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması"nın sonuçları kamuoyuna açıklandı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Okul başarı puanı yoksul aileler için engeldir" dedi.

TED adına KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan araştırmanın sonucu için Beşiktaş Ortaköy'deki Feriye Boğaz Salonu'nda yapılan toplantıyla açıklandı. Toplantıya TEDMEM Koordinatörü Dr. Sabiha Sunar ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da katıldı. Aralık ayında yaklaşık 3 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, "Siyaset neye öncelik versin?" sorusuna gelen yanıtlar arasında ilk sırada "Ekonomi", ikinci sırada "Eğitim Sistemi", üçüncü sırada "Sağlık Hizmetleri", dördüncü sırada "Hukuk Sistemi", beşinci sırada "Göçmen Politikası", altıncı sırada ise "Yeni Anayasa" yer aldı.

"Okul başarı puanı yoksul aileler için engeldir"

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Eğitimde pozitif ayrımcılık yapılmasını öneriyorum. Okul başarı puanının değiştirilmesi gerekiyor. Okul başarı puanı, yoksul aileler için bir engeldir. Çünkü kolejlerde okuyan çocukları Türkiye ortalamasına tabi tutuyoruz. Diyorlar ki, 'X okulunda okuyan bininci, Y okulunda okuyan birinciden akademik olarak daha başarılı oluyor.' Bir toplumda sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmak için pozitif ayrımcılık yapmanız gerekiyor yani okul içinde sıralamanız gerekiyor. Bir okulun yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3'lük dilimiyle okul başarı puanını vermeniz gerekiyor" dedi.

Öte yandan, araştırmaya göre, her 4 gençten 1'i mevcut siyasi partilerin hiçbirinin kendisini temsil etmediğini düşünüyor. Gençlerin yaklaşık 3'te 1'i oy tercihini partilerin seçim dönemindeki çalışmalarına bakarak karar veriyor. Gençlerin yüzde 54'ü, Türkiye genelinin ise yüzde 43'ü oy değiştirme esnekliği daha yüksek olan "Partisiz" ve "Son Dakikacı Seçmen" gruplarında bulunuyor.

Katılımcıların yüzde 45'i, gençlerin ise yüzde 57'si seçim vaatlerine göre oyunu değiştirebileceği yönünde yanıt verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 56'sı, gençlerin ise yüzde 67'si "eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceği" şıkkını seçti. "Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması"na göre, toplumun yüzde 34'ü aldığı eğitimin kendisine bir şey katmadığını düşünüyor.

Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8'i Türkiye'nin ancak eğitim seviyesi yükselirse güçlü bir ülke olacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 67'si, gençlerin ise yüzde 84'ü imkanı olsa çocukları veya kendilerinin yurt dışında eğitim almasını istediğini ifade etti. Eğitimin meslek kazandırmadaki rolünün sorulduğu çalışma kapsamında gençlerin yüzde 94'ü öğrencilerin iş dünyasına hazırlanacak şekilde yetiştirilmesini "önemli" ve "çok önemli" buldu.

(DCC-YM-BA-Y)

TED'den Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması toplantısı
TED'den Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması toplantısı
TED'den Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması toplantısı
TED'den Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması toplantısı

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Kaynak: İHA

Selçuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TED'den 'Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması' toplantısı - Son Dakika

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