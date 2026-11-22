TEİAŞ, Adıyaman'da izolatörleri helikopterle yıkıyor, hatlarda kesinti yaşanmıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEİAŞ, yüksek gerilim hatlarında güvenli enerji iletimi için Adıyaman'daki direklerdeki izolatörleri helikopterden püskürtülen basınçlı suyla temizliyor. Enerjili hatlarda uygulanan yöntem sayesinde bakım çalışmaları enerji kesintisi yaşanmadan sürdürülüyor.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından, yüksek gerilim enerji iletim hatlarında güvenli ve kesintisiz enerji iletimini sağlamak amacıyla helikopterle "İzolatör Yıkama Uçuşu" gerçekleştirildi.
Yüksek gerilim hatlarında izolatör yüzeylerinde zamanla biriken toz, tuz, is ve endüstriyel kirler, kaçak akımlara ve elektriksel ark oluşumuna neden olabiliyor. Bu durum, atlama arızaları ve enerji kesintisi riskini beraberinde getiriyor.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Adıyaman'daki birçok yüksek gerilim hattı direklerinde yer alan izolatörler helikopterden püskürtülen yüksek saflıkta basınçlı suyla temizleniyor. Enerjili hatlarda uygulanan bu yöntem sayesinde bakım çalışmaları, enerji iletiminde kesinti yaşanmadan sürdürülüyor.
Kaynak: İHA
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