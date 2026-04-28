\'Tek Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi\'nin temeli atıldı

Tekirdağ'da çocukların eğitimine ve ailelerin sosyal hayatına katkı sağlaması hedeflenen "Tek Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi"nin temel atma töreni Atatepe mevkiinde gerçekleştirildi.

Etüt ve Proje İşleri Daire Başkanı İsmail Gülsen törende yaptığı konuşmada geleceğin teminatı olan çocuklar için yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını belirterek, "Bugün burada Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçemizde hayata geçireceğimiz Tek Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreni vesilesiyle bir araya geldik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için atılan her adım aslında yarınlara yapılan en kıymetli yatırımlardır" dedi.

Toplam bin 567 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesisin modern donatılarla inşa edileceğini ifade eden Gülsen, "Planladığımız bu proje sadece bir yapı değil; çocuklarımızın güvenle büyüyeceği, öğreneceği, keşfedeceği ve gelişeceği bir yaşam alanı olacaktır. Tesis içerisinde atölyeler, etkinlik alanları, uyku odaları, jimnastik salonu, yemekhane ve rehberlik birimleri yer alacak. Ayrıca bahçesinde oluşturulacak oyun alanlarıyla çocuklarımızın doğayla iç içe sağlıklı bir ortamda vakit geçirmeleri sağlanacaktır" diye konuştu.

Projenin ihale ve yapım süreci hakkında da bilgi veren Gülsen, "17 Kasım 2025 tarihinde açık ihalesini gerçekleştirdiğimiz, 16 Şubat 2026 tarihinde sözleşmesini imzaladığımız ve 25 Şubat 2026 tarihinde yer teslimini yaptığımız bu kıymetli projenin 250 takvim günü içerisinde tamamlanarak en geç 1 Kasım 2026 tarihinde hizmete açılması planlanmaktadır. Projenin yaklaşık maliyeti tehriş hariç 40 milyon 559 bin TL'dir" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise konuşmasında çocukların güvenliği ve eğitimi için yapılan yatırımların kendileri için ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi. Yüceer, "Bugün burada çok önemli bir hizmetin temelini atmak üzere bir aradayız. Bizler gerçekten attığımız her temelde, kestiğimiz her kurdelede büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü şehrimize taş üstüne taş koyan, şehrimizin sorunlarını çözen ve ihtiyaçlarını gideren her proje bizler için çok değerli. Ama söz konusu çocuklarımızın geleceği ve güvenliği olunca bizim için hayat duruyor. Göreve geldiğimizde özellikle çocuk gelişim merkezlerinin sayısını artırma hedefi koyduk. 11 ilçemizde bu merkezlerin sayısını artırarak hizmet vermeyi planlıyoruz. Her gittiğim ilçede, her mahallede annelerin ve babaların en büyük taleplerinden biri bu merkezler oldu. Biz de çözüm üretmeye devam ediyoruz. Kendi ülkemizde kendi çocuklarımızın elinden tutarak onların geleceğini güvence altına almaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen temel atma törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, belediye bürokratları, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ