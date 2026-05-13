Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmaraereğlisi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni Hizmete Açtı

13.05.2026 09:32  Güncelleme: 10:33
(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ tarafından yapımı tamamlanan Marmaraereğlisi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Mavi gözlü kentimizde görmezden gelme dönemi bitti; artık çözüm zamanı. Altyapı sorununu tarihe gömeceğiz" dedi.

Marmaraereğlisi'nde, çevre ve deniz temizliğinde sürekliliği hedefleyen "İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi", düzenlenen törenle hizmete açıldı. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül, İller Bankası İstanbul Bölge Müdürü Bahri Türkşen, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAPASİTE 6 KAT ARTIRILDI

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül, tesisin teknik kapasitesine ilişkin bilgiler verdi. Mevcut arıtma kapasitesinin günde bin metreküpten 6 bin metreküpe çıkarıldığını belirten Özgül, kapasitenin 6 kat artırıldığını ifade etti. Özgül, projenin hayata geçirilmesindeki öncülüğü ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e teşekkür etti.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ise ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir yatırımın hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Başkan Candan Yüceer de Marmaraereğlisi ve Marmara Denizi'nin geleceği adına önemli bir yatırımı hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, bir ay önce Yeniçiftlik Mahallesi'nde altyapı yatırımının temelini attıklarını, bugün ise geleceği doğrudan ilgilendiren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yatırımın sıradan bir tesis olmadığını dile getiren Yüceer, yıllardır ertelenen ve görmezden gelinen altyapı sorunun çözüldüğünü ifade ederek, "Marmaraereğlisi'nde artık erteleme, bekleme, günü kurtarma dönemi bitmiştir. Çözüm zamanı başlamıştır" dedi. Konuşmasında çevre ve gelecek vurgusu yapan Yüceer, tesisle birlikte yalnızca bir yatırımın değil, Marmaraereğlisi'nin denizine, toprağına, havasına, suyuna ve çocukların geleceğine sahip çıktıklarını belirtti. Yeniçiftlik'te altyapı sorununu çözeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlatan Yüceer, verdikleri sözleri yerine getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

ÜÇÜNCÜ ETAPTA 13 BİN 500 METREKÜP KAPASİTEYE ULAŞACAK

Marmara Denizi'nin yıllardır plansız yapılaşma ve yetersiz altyapının yükünü taşıdığını vurgulayan Yüceer, müsilaj sorununun bunun en somut göstergesi olduğunu söyledi. Açılışı yapılan ileri biyolojik arıtma sistemi ile atık suların azot, fosfor ve karbon giderimi sağlanarak doğaya daha temiz şekilde geri kazandırılacağını dile getiren Başkan Yüceer, bu yatırımın denizi, halk sağlığını, balıkçılığı ve turizmi korumak anlamına geldiğini belirtti.

Mevcut arıtma tesisinin ekonomik ömrünü tamamladığını ve yetersiz kaldığını ifade eden Yüceer, Marmaraereğlisi'nin artan nüfusuyla birlikte altyapı ihtiyacının da büyüdüğünü söyledi. Yeni tesisin ilk etapta 6 bin metreküp kapasiteyle hizmet vereceğini belirten Yüceer, ikinci etapta kapasitenin 9 bin metreküpe, üçüncü etapta ise 13 bin 500 metreküpe ulaşacak şekilde planlandığını açıkladı.

DENİZİ SAVUNULMUŞ TEKİRDAĞ

Göreve geldiklerinde "Foseptik Marmaraereğlisi'nin kaderi olamaz" dediklerini hatırlatan Başkan Yüceer, şöyle devam etti:

"Vidanjör kuyruklarının günlük iki bine ulaştığı bir düzeni değiştirmek için araç filomuzu büyüttük, projelerimizi hazırladık ve bugün artık açılışlarımızı yapıyoruz. Biz süslü projelerin değil, sağlam projelerin peşindeyiz. O yüzden altyapı diyoruz. Çünkü bir şehrin medeniyet seviyesi altyapısıyla ölçülür. Altyapı görünmez ama geleceği ayakta tutar. Zahmetlidir, meşakkatlidir ama sonunda sağlıklı, temiz ve güçlü bir şehir ortaya çıkar. Çünkü belediyecilik bizim için sadece bugünü kurtarmak değil, gelecek kuşakların hakkını da korumaktır. Biz altyapısı güçlenmiş, çevresi korunmuş, suyu planlanmış, denizi savunulmuş bir Tekirdağ için çalışıyoruz."

YENİÇİFTLİK İÇİN 45 BİN METREKÜPLÜK TESİS YOLDA

Yeni yatırımlarla ilgili de bilgi veren Yüceer, Yeniçiftlik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ihale sürecine ilişkin, "8 Haziran'da Yeniçiftlik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ihalesini gerçekleştireceğiz. 45 bin metreküp kapasiteli dev bir yatırım olacak. Kendi öz kaynaklarımızla altyapı yatırımlarımızı sürdürürken, İller Bankası desteğiyle ana içme suyu isale hattımızı da yenilemek için çalışmalarımıza hız veriyoruz" dedi.

Geçen yaz yaşanan kuraklık ve su sıkıntısına karşı yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Yüceer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkmenli Göleti'nde yüzer terfi istasyonu kurduk, İSKİ ile yaptığımız protokolle Ereğli'mize günlük 5 bin metreküp içme suyu kazandırdık. Yeni kuyular açıyoruz, alternatif su kaynakları oluşturuyoruz. Kumbağ'da deniz suyu arıtma tesisimizin pilot uygulamasını başlattık, Ereğli'miz için de 10 bin metreküp kapasiteli tesis hazırlıklarımız sürüyor. Marmaraereğlisi sahipsiz değildir. Bu ilçenin sorunları ertelenmeyecek, altyapı meselesi kaderine terk edilmeyecek. Yeniçiftlik'te ne gerekiyorsa yapacağız, Çeşmeli'de, Türkmenli'de, Sultanköy'de, Dereağzı'nda, Bahçelievler'de hangi mahallemizin ne ihtiyacı varsa yerine getireceğiz. Bu tesisin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, TESKİ personelimize, kurumlarımıza ve sabır gösteren kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Marmaraereğlisi ilçemize Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun. Daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha temiz bir Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek, Marmaraereğlisi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar tesisi gezerek teknik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:58:03. #7.12#
