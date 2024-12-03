Tekirdağ'da Dezavantajlı Çocuklara Spor Desteği - Son Dakika
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Tekirdağ'da Dezavantajlı Çocuklara Spor Desteği

Tekirdağ\'da Dezavantajlı Çocuklara Spor Desteği

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan dezavantajlı çocuklar için anlamlı bir işbirliği gerçekleştirerek spor malzemesi desteği sağladı ve futbol kursu imkanı sundu.

03.12.2024 11:36  Güncelleme: 11:40
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Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü anlamlı bir işbirliğine imza attı. Aydoğdu Mahallesinde yaşayan çocuklara spor malzemesi desteği Emniyet Müdürlüğünden, personel ve yer tahsisi Süleymanpaşa Belediyesinden.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ile birlikte dezavantajlı çocuklar için el ele verdi. Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Gelecek Seninle Güzel, Bizimle Güvende" isimli proje kapsamında; Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezinde eğitim desteği alan dezavantajlı öğrencilere futbol topu, forma ve spor malzemesi desteğinde bulunan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, çocuklara futbol kursu imkanı da sağlamaya başladı.

Anlamlı işbirliği

Süleymanpaşa Belediyesi, Aydoğdu Mahallesi Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nde mahalle sakinlerine yönelik destekleyici eğitim, hobi ve meslek edindirme kursları gibi aktivitelerle kadın ve çocuklara yönelik programlar yürütürken, eş zamanlı olarak İl Emniyet Müdürlüğünün projesine de ev sahipliği yapıyor. Merkeze devam eden çocuklar, uzman eğitmenlerden futbol kursu alıyor, forma, futbol topu, krampon gibi spor malzemelerine sahip oluyor.

Ortak açıklama yapıldı

Konuyla ilgili yapılan ortak açıklamada, "Tekirdağ'da ikamet eden, ekonomik yaşam şartları yetersiz ailelere sahip olan, sosyal imkanları kısıtlı ve sosyal yoksunluk içinde bulunan, okul hayatına devam etmeyen/edemeyen, sosyal yaşam düzeyi yetersiz olan ve roman vatandaşlarımızın çocukları arasından belirlenecek olan 5-24 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması çerçevesinde toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin yaşama geçirilmesi amaçlanmış, bu kapsamda kendilerine sosyal ve eğitim desteği sağlanarak topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı, kente göçle gelmiş, uyum sağlayamamış veya diğer dezavantajlı topluluk kesimlerinin şehir yaşamına, iş gücü piyasasına dahil edilmesini ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunluklarını azaltma amacıyla bir dizi sosyal, kültürel, koruyucu ve önleyici faaliyet gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

Çok sayıda kurs açılacak

Proje kapsamında; Saç Bakımı ve Yapımı Kursu, Dekoratif Sepet Örücülüğü Kursu, Çocuk Giysileri Dikimi Kursu, Müzik/Enstrüman Kursu, Futbol Kursu, Bilgilendirme Faaliyetleri, Uçurtma Şenliği gibi etkinliklere yer verilecek. Aydoğdu Mahallesi Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nde ise Futbol Kursu organize edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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