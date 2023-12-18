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Tekirdağ'da hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Özgür Şahiner Havza'da defnedildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Özgür Şahiner Havza'da defnedildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev yapan ve hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Özgür Şahiner, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi. Şahiner'in cenaze programına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar ve ailesi katıldı.

Tekirdağ\'da hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Özgür Şahiner Havza\'da defnedildi
18.12.2023 - 15:10,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev yapan ve hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Özgür Şahiner, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Havza ilçesine bağlı Ersandık nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Özgür Şahiner, görev yaptığı Tekidağ'ın Çorlu ilçesinde ölü bulundu. Samsun'un Havza ilçesine getirilen Er Şahiner'in naaşı, öğle namazını müteakip Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ersnadık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze programına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar ve ailesi katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Özgür Şahiner Havza'da defnedildi - Son Dakika
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