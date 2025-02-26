Tekirdağ\'da Hayvanları Koruma Toplantısı Yapıldı

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Tekirdağ'da sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yapılacak çalışmaların ele alındığı Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında güncellenen "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği" 13 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu çerçevede Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında, ilçe belediye başkanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdür Vekili Gökay İnal, ilgili kurum müdürleri ve Hayvanları Koruma Kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda sahipsiz hayvanların insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi, yerel yönetimlerin bakımevi ve doğal yaşam alanları kurmaları veya kapasitelerini artırmaları, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu ve barındırılması konuları ele alındı. Ayrıca hayvan bakımevlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Vali Soytürk toplantıda yaptığı konuşmada, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve barındırılması için belediyeler, kurumlar ve hayvansever vatandaşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, hayvanların kontrolsüz üremesinin önlenmesi ve daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. - TEKİRDAĞ