Tekirdağ\'da İsrail suikastı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İsrail suikastı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail suikastı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orta Cami'de ikindi namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına birçok vatandaş katıldı. Namazın ardından, Haniye ve tüm şehitler için dualar edildi.

Namaz sonrası yapılan konuşmalarda, Haniye'nin direniş mücadelesindeki rolü vurgulandı ve Filistin davasına destek mesajları verildi.

Duaların ardından toplanan kalabalık sessiz şekilde dağıldı. Gıyabi cenaze namazı, Tekirdağ'daki Müslüman topluluğun Filistin davasına olan duyarlılığını bir kez daha gösterdi. - TEKİRDAĞ