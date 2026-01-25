Hayaller panoya, hedefler kalbe dokundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınların kişisel farkındalıklarını artırmaya ve psikososyal güçlenmelerine katkı sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Hayal Panosu Etkinliğinde kadınlar, yaşam hedeflerini sanatın iyileştirici gücüyle görünür kılarak anlamlı bir deneyim yaşadı.

Süleymanpaşa TEK Kafe Sahil'de gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, yaşam hedeflerini ve hayallerini görselleştirerek kendi hayal panolarını oluşturdular. Atölye çalışmasına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu da katılarak kadınlarla bir araya geldi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Psikoloğu Rümeysa Güngör, Çocuk Gelişim Uzmanı Berre Çakırlar ve Sosyolog Selinay Demirhanöz rehberliğinde yürütülen atölyede, sanatın iyileştirici ve kapsayıcı gücünden yararlanıldı. Etkinlik boyunca kadınlar, kendi yaşamları üzerine düşünme, hedeflerini sorgulama ve gelecek beklentilerini somutlaştırma fırsatı buldu.

Hayallerini kağıda döken kadınlar, hedeflerini görünür kılarak kişisel yolculuklarına dair önemli bir adım attılar. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınların sosyal, duygusal ve bireysel gelişimlerini destekleyen farkındalık çalışmalarını önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi hedefliyor. - TEKİRDAĞ