Tekirdağ’da kadınlar yaz atölyelerinde sanatla buluştu - Son Dakika
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Tekirdağ’da kadınlar yaz atölyelerinde sanatla buluştu

Tekirdağ’da kadınlar yaz atölyelerinde sanatla buluştu
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa’daki Tek Atölye’de düzenlenen Yetişkin Yaz Atölyeleri kapsamında kadınlar, ebru, seramik ve tutkal atölyelerinde hem yeni beceriler kazandı hem de el emeği ürünler ortaya çıkardı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa'daki Tek Atölye'de düzenlenen Yetişkin Yaz Atölyeleri kapsamında kadınlar, ebru, seramik ve tutkal atölyelerinde hem yeni beceriler kazandı hem de el emeği ürünler ortaya çıkardı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve iki hafta süren eğitimler, Resim/Grafik Öğreticisi Emel Şerifoğlu tarafından verildi. Atölyelerde kadınlar, sanatın farklı dallarında uygulamalı eğitim alarak üretmenin keyfini yaşadı.

Ebru sanatıyla özgün çalışmalar

Katılımcılar, geleneksel ebru sanatının inceliklerini öğrenirken şapka, kumaş ve seramik saksılar üzerine ebru uygulamaları yaptı. Ayrıca ebru tekniğiyle ayraçlar tasarlayan kadınlar, geleneksel sanatın farklı yüzeylerde uygulanışını deneyimleyerek özgün eserler ortaya koydu.

El emeği ürünler hazırlandı

Seramik ve tutkal hamuru atölyelerinde ise farklı tekniklerle şekilli magnetler ve dekoratif süslemeler tasarlandı. Katılımcılar hazırladıkları ürünleri boncuk süslemeleri ve vernik uygulamalarıyla tamamlayarak kullanıma hazır hale getirdi.

Atölyelerde bir araya gelen kadınlar, yeni teknikler öğrenmenin yanı sıra sosyalleşme ve keyifli vakit geçirme imkanı da buldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların üretim süreçlerine katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen Yetişkin Yaz Atölyeleri'nin yaz boyunca farklı sanat ve el işi çalışmalarıyla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ’da kadınlar yaz atölyelerinde sanatla buluştu - Son Dakika

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