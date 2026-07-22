Tekirdağ\'da Kan Bağışı Etkinliği

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanlığı Çorlu Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde kan vererek hayat kurtarmaya destek oldu.

Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte emniyet ve jandarma personeli, kan bağışında bulunarak toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. "Canımızla, kanımızla aziz milletimizin hizmetindeyiz" mesajıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların da kan bağışına destek vermesi çağrısında bulunuldu.

Etkinliğin ardından yapılan açıklamada, kan vermenin bir insana can olmak anlamına geldiği vurgulanarak, kampanyaya gönüllü olarak katılan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür edildi. - TEKİRDAĞ