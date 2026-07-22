Tekirdağ'da Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Kan Bağışı Etkinliği

Tekirdağ\'da Kan Bağışı Etkinliği
22.07.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet ve jandarma personeli, Kızılay ile kan bağışı yaparak toplumsal dayanışma sağladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanlığı Çorlu Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde kan vererek hayat kurtarmaya destek oldu.

Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte emniyet ve jandarma personeli, kan bağışında bulunarak toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. "Canımızla, kanımızla aziz milletimizin hizmetindeyiz" mesajıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların da kan bağışına destek vermesi çağrısında bulunuldu.

Etkinliğin ardından yapılan açıklamada, kan vermenin bir insana can olmak anlamına geldiği vurgulanarak, kampanyaya gönüllü olarak katılan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Tekirdağ, Kızılay, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

13:13
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:51:52. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.