Tekirdağ\'da Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

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Tekirdağ'da yoğun kar yağışı ve don gibi meteorolojik olaylara karşı alınacak önlemleri görüşmek amacıyla Vali Recep Soytürk başkanlığında Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için planlamalar yapıldı.

Toplantıya Vali Soytürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı, Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Koral El, Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, kış şartlarında trafik güvenliğinin sağlanması, muhtemel kazaların önlenmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilmesi konuları ele alındı. Ayrıca karla mücadele ve buzlanma tehlikesine karşı gerekli tedbirlerin alınması için kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. - TEKİRDAĞ