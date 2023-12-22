Tekirdağ\'da sağlık çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları nedeniyle sessiz eylem gerçekleştirdi

Tekirdağ'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Beyaz önlüklerini giyen hekim ve sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra dövizler taşıyarak Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi önünden slogan atmadan yürümeye başladı.

Bir süre devam eden sessiz yürüyüşün ardından Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Amine Ahsen Geldi, grup adına yaptığı konuşmada, Gazze'deki zulmün yıllardır devam ettiğini söyledi.

Dünyanın Gazze'de yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğine vurgu yapan Geldi, şunları kaydetti:

"Gazze'de 7 Ekim'den buyana yaşananlar soykırımdan başka kelimeyle açıklanamıyor. Bu katliam bütün dünyanın gözü önünde devam ederken gücü yetenler sessizce izlemektedir. İnsan hakları ve uluslararası hukuk ihlal edilerek binlerce insan katledildi. Ayrıca sağlık hizmetlerine ve tıbbi malzemelere de erişim engellendi. Bebeklerin dahi ölümüne neden olundu. Orada yaşananlara karşı mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymalıyız. Bu hafta sessiz yürüyüşümüzü 40'dan fazla ilde, yurt dışında da farklı şehirlerde düzenliyoruz. Bunu tüm dünyada yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz, hastanelerde İsrail firmalarının ürünlerini istemiyoruz. Hastanelerde hiçbir İsrail firmasının gıda ürünlerinin satışını istemiyoruz."

Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve tıp fakültesi öğrencileri de katıldı.