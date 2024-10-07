Tekirdağ'da Ters Ev Projesi İlgiyi Çekiyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ters Ev Projesi İlgiyi Çekiyor

Tekirdağ\'da Ters Ev Projesi İlgiyi Çekiyor

Mustafa Taşkıran, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2015 yılından beri yaşanan olumsuz olaylara yanıt olarak dışı ters, içi düz bir ev inşa etti. Evi herkesin ziyaretine açan Taşkıran, aileleriyle hoş vakit geçirmek amacıyla böyle bir proje geliştirdi.

07.10.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Mustafa Taşkıran'ın yapmış olduğu ters ev projesi ilgi çekiyor. 2015 yılından itibaren dünyada ve Türkiye'de yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle böyle bir proje yaptığını ifade eden Mustafa Taşkıran, evin herkesin ziyaretine açık olduğunu ifade etti.

Kapaklı ilçesinde ikamet eden Mustafa Taşkıran, 2015 yılından itibaren Dünya'da ve Türkiye'de yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle her şeyin ters gittiğini söyleyerek dışının ters, içinin ise düz olduğu bir ev inşa etti. Saray ilçesi Bahçedere köyünde inşa edilen dışı ters, içi düz olan eve yerleşeceğini söyleyen Taşkıran, evi ziyaret etmek isteyen tüm vatandaşlara kapısının açık olduğunu söyledi.

"Hoş vakit geçirmek için yaptım"

Ailesiyle vakit geçirmek amacıyla ters ev yaptığını söyleyen Mustafa Taşkıran, "Ben Tekirdağ Kapaklı'da yaşıyorum. İsmim Mustafa Taşkıran. Evli ve 1 çocuk babasıyım. Hafta sonları ailemle birlikte hoşça vakit geçirebilmek için bir alan yapmak istediğim için Saray ilçesi Bahçedere köyünde böyle bir ters ev yaptım" dedi.

"İnşallah bu olayların tekrarı yaşanmaz"

9 yıldır hayatın ters gittiğini ifade eden Taşkıran, "Burasının yapılış amacı 2015 yılından beri başımıza gelen kötü olaylardır. Hain bir darbe girişimi yaşadık. Hemen arkasından bir ekonomik kriz oldu. Bunların ardından dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran pandemi bizi derinden etkiledi, 2 yıl evimizden çıkamadık. Karadeniz'de, İç Anadolu'da yaşanan doğal afetler; derelerin taşması, insanların evlerini kaybetmesi bizleri çok üzdü. Yaşanan 6 Şubat Depremi bizleri hem maddi hem manevi olarak etkiledi. İnşallah Allah bu yaşanan olayların tekrarını yaşatmasın. 2015 yılından 2024 yılına kadar yaşanan bu olaylar 9 yıldır yaşamımızı ters olarak etkiliyor. Bizler de mizah amaçlı ters ev yapmak istedik ve ailemizle birlikte burada hafta sonları vakit geçireceğiz" diye konuştu.

"Herkes ücretsiz olarak ziyaret edebilir"

Herkesin ücretsiz olarak burayı ziyaret edebileceğini söyleyen Taşkıran, "En önemlisi de burada yaşayan insanlara, halka aileleriyle birlikte kapımız her zaman açıktır. Burası diğer ters evler gibi değil. Belediyelerin, sosyal tesislerin yaptığı gibi ücretli bir alan değil, tamamen herkese ücretsiz bir alandır" ifadelerini kullandı.

"Oyuncaklar, masalar ve kapımız bile ters"

Ters evin bir fotoğraftan yola çıkılarak tasarlandığını ifade eden Taşkıran, "Biz burayı 3 ay gibi bir sürede tamamladık. İlk defa böyle bir ev yapmayı hayal ettiğimiz için yaparken çok zorlandık. Bir fotoğraftan esinlenerek yaptığımız bu ev, tamamen kendi eserimizdir. Fotoğraftan gördüğümüz gibi tüm parçaları birleştirerek oyuncaklarımızı, masamızı ve kapılarımızı ters olarak hayata geçirdik" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Ters Ev Projesi İlgiyi Çekiyor - Son Dakika

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