Tekirdağ'da Ulaşım Ana Planı Hane Halkı Anket Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ulaşım Ana Planı Hane Halkı Anket Çalışmaları Başladı

18.05.2022 15:50
Tekirdağ'da Ulaşım Ana Planı Hane Halkı Anket Çalışmaları Başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yaşanan problemleri ve kentin büyüme stratejilerini göz önüne alarak hazırlayacağı Ulaşım Ana Planı'nın ilk aşaması kapsamında hane halkı anket çalışmalarına başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yaşanan problemleri ve kentin büyüme stratejilerini göz önüne alarak hazırlayacağı Ulaşım Ana Planı'nın ilk aşaması kapsamında hane halkı anket çalışmalarına başladı.

İL genelinde günlük ulaşım davranışlarının değerlendirilmesi, ulaşım taleplerinin belirlenmesi ve ulaşım sorunlarına çözüm üretilebilmesi amacıyla 11 ilçenin tamamında, 16.05.2022-30.06.2022 tarihleri arasında 'Hanehalkı Ulaşım Anketleri', 'Yaya Anketleri', 'Bisikletli Anketleri', 'Motosikletli Anketleri', 'Toplu Taşıma Yolcu Anketleri', 'Otopark Kullanıcı Anketleri', 'Trafik Sayımları' ve şehrin giriş-çıkış noktalarında 'Sürücü ve Yolcu Anketleri' faaliyetleri yürütülecek.

BAŞKAN ALBAYRAK: "VATANDAŞLARIMIZIN KATKI SAĞLAMASINI İSTİYOR VE BEKLİYORUZ "

Başkan Albayrak, hedef yıl 2040 olmak üzere, kent içi ulaşımında Tekirdağ'ın mevcut ve gelecekteki problemlerini çözecek kararlar almak amacıyla oluşturulacak Ulaşım Ana Planı için vatandaşların görüşlerine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hane halkı ulaşım araştırması dediğimiz proje çalışması kapsamında, yüz yüze görüşme yöntemi ile Tekirdağ büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kentsel mahallelerde seçilmiş yaklaşık 9.000 hane (yaklaşık 28.000 kişi) ile bir anket yapılacak. Ekipler bu konuda çalışmalara başladı. Bu anket çalışması kapsamı içerisinde hane halkı bilgileri, hane halkı bireylerinin ulaşım bilgileri, ulaşımda yaşadıkları sorunlar, ulaşımda harcadıkları süre, ulaşım için ödedikleri ücret, ulaşımda kullandıkları vasıtalar, haneye ait araç olup olmadığı, ulaşım konusunda bizden beklentileri gibi konularda bilgi vermeleri istenecek. Bu şekilde oluşturacağımız ve alacağımız veriler doğrultusunda Ulaşım Ana Planımızı da şekillendireceğiz. Oluşacak sonuçlarla Tekirdağ'ın gelecekteki ulaşım planlamasını ortaya çıkarmayı hedeflediğimiz bu anket çalışmamıza, vatandaşlarımızın da katkı sağlamasını istiyor ve bekliyoruz."

ANKET ÇALIŞMALARI İLE VATANDAŞLARIN ULAŞIMDAKİ TÜM DAVRANIŞLARI MERCEK ALTINA ALINACAK

Yapılacak anket çalışmaları ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yaşayan hane halkı bireylerinin tipik bir "hafta içi" günde 24 saat içerisindeki seyahat alışkanlıkları (Tekirdağlıların hangi noktalar arasında, hangi amaç ve araçlarla, ne kadar sürede seyahat ettiği) tespit edilebilecek.

Çalışmalar sonucunda Tekirdağ'ın 2040 yılına kadar oluşacak ulaşım ihtiyaçları belirlenerek gereken bisiklet, yaya ve toplu ulaşım yatırımları, Tekirdağ kent merkezinin çevre yerleşim bağlantıları ile katlı ve hemzemin kavşak düzenlemeleri yatırımlarına yön verilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Ulaşım Ana Planı Hane Halkı Anket Çalışmaları Başladı - Son Dakika


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