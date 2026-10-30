Tekirdağ'da ziyarete açılan TCG Işın'ı gün boyunca 4 bin kişi gezdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da ziyarete açılan TCG Işın'ı gün boyunca 4 bin kişi gezdi

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Tekirdağ\'da ziyarete açılan TCG Işın\'ı gün boyunca 4 bin kişi gezdi
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Tekirdağ\'da ziyarete açılan TCG Işın\'ı gün boyunca 4 bin kişi gezdi
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Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ceyport Limanı'nda ziyarete açılan TCG Işın, gün boyunca 4 bin kişiyi ağırladı. Ziyaretçiler görevli personel eşliğinde arama kurtarma gemisini ve donanımlarını inceleyerek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi TCG Işın, 4 bin kişiyi ağırladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ceyport Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan gemi, gün boyunca yoğun ilgi gördü. Limana gelen vatandaşlar, görevli personel eşliğinde gemiyi gezerek arama kurtarma çalışmalarında kullanılan donanımları yakından inceleme fırsatı buldu.

Gemide yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi alan ziyaretçiler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma gemisini yakından tanıdı. Gün boyunca süren ziyaretler kapsamında toplam 4 bin kişi TCG Işın'ı gezdi.

Kaynak: İHA
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