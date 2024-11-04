Tekirdağ Kıyıları Kızıl Yosunlarla Kaplandı - Son Dakika
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Yerel

Tekirdağ Kıyıları Kızıl Yosunlarla Kaplandı

Marmara Denizi'nde poyraz etkisiyle kıyı kızıl yosunlarla doldu, bölge sakinlerinin ilgisini çekti.

04.11.2024 22:22
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Tekirdağ'da kıyı kızıla boyandı

Tekirdağ'da poyrazın etkisiyle Marmara Denizi kıyıları kızıl yosunlarla kaplanarak dikkat çekici bir görüntü oluşturdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde, kuvvetli poyrazın etkisiyle kızıl yosunların kıyıya sürüklenmesi sonucunda sahil şeridi kırmızı tonlarda yosunlarla kaplandı.

Poyrazla birlikte sahile taşınan ve geniş alanlara yayılan bu yosunlar, hem görüntüsüyle hem de kokusuyla bölge sakinlerinin ilgisini çekti. Tekirdağlılar bu manzarayı ilgiyle izlerken, bazıları ise durumu endişeyle karşıladı. Özellikle yosunların yoğun şekilde toplandığı yerlerde oluşan keskin koku, çevredeki vatandaşların rahatsız olmasına sebep oldu.

Yetkililer, bu tür yosun patlamalarının iklim şartlarına ve deniz sıcaklıklarının mevsimsel değişimine bağlı olarak zaman zaman yaşandığını, bu durumun doğal bir olay olduğunu belirtti. Poyrazın etkisiyle deniz tabanından kopan kızıl yosunların yüzeye çıkarak kıyılara kadar sürüklendiğini ifade eden uzmanlar, oluşan yosun yığınlarının denizin doğal döngüsünün bir parçası olduğunu dile getirdi. Özellikle yaz aylarından sonra deniz suyundaki sıcaklık farklılıkları ve yoğun rüzgar hareketlerinin bu tür olayları tetiklediği kaydedildi.

Tekirdağ kıyılarında yaşanan kızıl yosun olayı, deniz kenarında yürüyüş yapan ve fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgisini çekerken, yetkililer halkı deniz kirliliğine karşı duyarlı olmaya davet etti. Yosunlarla kaplanan kıyılar, doğanın kendi düzeni içinde tekrar temizleneceği ve ekosistemin doğal bir şekilde iyileşeceği tahmin ediliyor.

(HLD-NSO-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ Kıyıları Kızıl Yosunlarla Kaplandı - Son Dakika

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