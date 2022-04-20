Tekirdağ nüfusunun yüzde 25'i çocuklardan oluşuyor - Son Dakika
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Tekirdağ nüfusunun yüzde 25'i çocuklardan oluşuyor

20.04.2022 17:17
Tekirdağ nüfusunun yüzde 25'i çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tekirdağ yüzde 25 ile Trakya'da çocuk nüfus oranı en yüksek il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tekirdağ yüzde 25 ile Trakya'da çocuk nüfus oranı en yüksek il oldu.

TÜİK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla illerin çocuk nüfusu istatistiklerini paylaştı. Verilere göre Tekirdağ, Trakya'da en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il oldu. TÜİK raporuna göre Tekirdağ, yüzde 25 ile Türkiye'de çocuk nüfus oranı en yüksek 35'inci il oldu. Çocuk nüfus (0-17 yaş grubu) 2021 yılında ülkemizde 22 milyon 738 bin 300 kişi olarak gerçekleşti. Çocuk nüfusunun, toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 26,9 oldu. Tekirdağ'da ise çocuk nüfus 278 bin 599 kişi olup, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla; yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 17,8 ile Edirne ve yüzde 18,4 ile Kırklareli oldu.

Yüzde 21,9'u tek çocuklu

Tekirdağ'da 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı yüzde 45,2 oldu. Tekirdağ'da toplam hanelerin yüzde 21,9'unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 16,2'sinde iki çocuk, yüzde 5,1'inde üç çocuk, yüzde 1,3'ünde dört çocuk, yüzde 0,6'sında ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü. - TEKİRDAĞ

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Türkiye İstatistik Kurumu, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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