Tekirdağ Valisinin ağabeyi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Valisinin ağabeyi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ Valisinin ağabeyi Sakarya\'da son yolculuğuna uğurlandı
25.04.2026 19:06  Güncelleme: 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün 73 yaşındaki ağabeyi, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün 73 yaşındaki ağabeyi, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün 73 yaşındaki ağabeyi Ali Soytürk, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Soytürk'ün cenazesi, Karasu Merkez Çarşılı Camii'ne getirildi. Burada Vali Soytürk taziyeleri kabul etti. Ali Soytürk'ün cenazesi, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından kıldırılan namazın ardından Karasu Kuzuluk Mahalle Mezarlığında defnedildi.

Öte yandan cenazeye, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Alay Hasan Erbağ, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Recep Soytürk, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ Valisinin ağabeyi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 20:19:50. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Valisinin ağabeyi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.