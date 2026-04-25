Tekirdağ Valisinin ağabeyi Sakarya\'da son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün 73 yaşındaki ağabeyi, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün 73 yaşındaki ağabeyi Ali Soytürk, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Soytürk'ün cenazesi, Karasu Merkez Çarşılı Camii'ne getirildi. Burada Vali Soytürk taziyeleri kabul etti. Ali Soytürk'ün cenazesi, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından kıldırılan namazın ardından Karasu Kuzuluk Mahalle Mezarlığında defnedildi.

Öte yandan cenazeye, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Alay Hasan Erbağ, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı. - SAKARYA