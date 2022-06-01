Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü - Son Dakika
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Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü

01.06.2022 21:54

Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldüSAMSUN Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü.

Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü

SAMSUN Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü.

4 gündem maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısına Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlık etti. Mecliste imar planlarını ilgilendiren 2 madde Samsun Büyükşehir Belediye Meclisine yetiştirilmek üzere görüşülüp karara bağlanırken, diğer 2 madde ise daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Vatan topraklarının bir karışına göz dikenin karşısında dimdik durabilmek

Gündem maddeleri arasında söz alan Tekeköy Belediye Meclisi Başkanvekili Aydın Karmil, "2 gün önce ilçemizde vatanımızın savunmasıyla alakalı genç bir yavrumuz şehadet mertebesine yükselerek ahirete yolcu ettik. Rabb'im, tüm şehitlerimize ve onun nezdinde ebediyete intikal etmiş gazilerimize rahmet eylesin. Hayatta olan gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bizler de cenazeye intikal ettik. Bizler de meclisimiz ve belediyemiz adına Tekkeköy'ün tamamıyla alakalı Kur'an okuyup, dua ettik. Rabb'im şehitlerimize layık torunlar olabilmeyi hepimize nasip etsin. Bu vatan kolay kurtarılmadı. İnsanın içi acıyor. Bu vatan için ne mücadeleler verildi. Allah, o şuurda olabilmeyi, o şuurda bir nesil yetiştirebilmeyi nasip etsin. O kutsal vatan topraklarının bir karışına göz dikenin karşısında dimdik durabilmeyi Rabb'im herkese nasip etsin" dedi.

Komisyonlara aktarılan maddeler daha sonra tekrar mecliste görüşülerek karara bağlanacak.

Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü
Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü
Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü
Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekkeköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında 4 madde görüşüldü - Son Dakika
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