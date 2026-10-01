Tekne kazasında ölen polis memuru Yetiş için Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi - Son Dakika
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Tekne kazasında ölen polis memuru Yetiş için Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi

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Tekne kazasında ölen polis memuru Yetiş için Sinop Polisevi\'nde tören düzenlendi
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Sinop'ta dün teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş için bugün Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi. Törene Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan da katıldı, Yetiş'in cenazesi törenin ardından Malatya'ya gönderildi.

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş için Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi.

Sinop merkeze bağlı Yalı köyü açıklarında dün meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş için bugün saat 11.00'de Sinop Polisevi'nde tören gerçekleştirildi. Yetiş'in cenazesi, tören mangası tarafından tören alanına getirildi. Ailesi ve yakınlarının acısını mesai arkadaşları da paylaştı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından helallik alındı ve dua edildi. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın da katıldığı törende, Yetiş'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları dualara eşlik etti.

Malatya doğumlu ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan 38 yaşındaki Orhan Gazi Yetiş, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapıyordu. Yetiş, evli ve iki çocuk babasıydı.

Törenin ardından cenaze Malatya'ya gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekne kazasında ölen polis memuru Yetiş için Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi - Son Dakika
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