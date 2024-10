TEKNOFEST\'te 4 ödül kazanan ETÜ teknoloji sahnesinde parladı

Yerel

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Teknoloji Takımları dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2024'ten 4 ödülle döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla bu yıl Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te ETÜ Teknoloji Takımları 4 farklı alanda derece elde ederek Erzurum'a döndü.

Ali Buğrahan Budak, Seda Nur Yazıcı, Mücahit Öztürk ve Ekin Kaya'dan oluşan The Lang Wizards takımı, Türkçe Doğal Dil İşleme kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak yapay zeka alanındaki yetkinliklerini sergiledi ve büyük bir alkış topladı. Meryem Yazıcı, Kübra Keskin ve İlayda Ayvaz'dan oluşan ETÜ Algronomists takımı ise Tarım Teknolojileri kategorisinde Türkiye 2.'liği elde ederek sektöre yenilikçi bir soluk getirdi. İletişim teknolojileri kategorisinde mücadele eden Bilge Erdem Altuntaş, Melih Yiğit Can Çelik, Damla Taşbaş ve Ömer Aksu'nun yer aldığı ULAK FIE takımı, Kablosuz Haberleşme kategorisinde Türkiye 2.'si olarak fark oluşturdu. Uluslararası arenada yarışan Fatma Nur Akciğer, İsrafil Alan, Hasan Burakhan Barlak, Cevat Can Aygüler, Ömer Fatih Topal ve Bade Nur Karaağaç'ın dahil olduğu DİHA takımı ise Uluslararası İnsansız Hava Araçları kategorisinde Performans Ödülü kazanarak adını zirveye yazdırmayı başardı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ETÜ TEKNOFEST'te ilk kez derece elde ettiğini belirterek: "Teknoloji takımlarımız yıllardır TEKNOFEST yarışmaları için hazırlanıyor. Bu yıl büyük bir başarıya imza atarak 4 ödül kazandılar. Finale katılmaya hak kazanan takımımızın her biri çok kıymetli fikirler ve projeler sundu. Bu süreçte öğrencilerimiz danışman hocaları eşliğinde çok sıkı çalıştı. Zaman zaman bizler de öğrencilerimizin kat ettiği mesafeyi görmek ve onlara moral vermek amacıyla kendileriyle bir araya geldik. Bugün de 4 ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu sayı giderek artacak ve ETÜ birçok alanda zirvenin ortaklarından biri olacak. Öte yandan stantlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Binlerce teknoloji meraklısını stantlarımız da ağırladık. Ayrıca bu prestijli etkinliğin baş mimarlarından TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit'de stantlarımızı ziyaret ederek takımlarımızın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu özel etkinlikte ülkemizin genç beyinlerinin neler yapabileceğini görmek geleceğimizin emin ellerde olduğunun en büyük göstergelerinden biridir. Bu vesileyle bir kez daha takımlarımızı gönülden tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM