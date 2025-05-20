Teknoloji Atölyeleri'nden Muğla'da Projeler Sergilendi - Son Dakika
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Teknoloji Atölyeleri'nden Muğla'da Projeler Sergilendi

Teknoloji Atölyeleri\'nden Muğla\'da Projeler Sergilendi

Muğla'da düzenlenen final sergisinde gençler, yenilikçi projelerini sergileyerek yeteneklerini gösterdi.

20.05.2025 14:10
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında geliştirilen projeler Muğla'da teknoloji meraklılarının beğenisine sunuldu.

Türkiye genelinde 69 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Takımlaşma Dönemi Final Sergisi kapsamında Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, gençler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Etkinlikte Muğla'yı temsilen 20 takım ve 100 öğrenci katılım gösterdi. Öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde aldıkları eğitimler sonucunda geliştirdikleri yenilikçi projelerini, aralarında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu akademisyenleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mühendisleri, Deneyap eğitmenleri ve T3 Vakfı gönüllülerinden oluşan jüriye sundu.

Projeler jüri önünde yarıştı

Öğrencilerin yalnızca teknik yeterliliklerini değil, takım çalışması, sunum becerileri ve problem çözme yeteneklerini de değerlendirmeye alan jüri üyeleri; projeleri, hazırlanan afişler, prototipler ve sözlü sunumlar üzerinden puanladı. En başarılı takımlar ödüllendirilerek gençlerin motivasyonu artırıldı.

Sergi boyunca, ziyaretçiler farklı kategorilerde geliştirilen teknolojik ürünleri yakından inceleme fırsatı bulurken, gençlerin Türkiye'nin teknoloji hamlesine katkı sunacak düzeye ulaşmaları memnuniyetle karşılandı.

Geleceğin teknoloji yıldızları yetişiyor

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında yetişmiş insan kaynağı oluşturma hedefi doğrultusunda önemli bir misyon üstlendiğini belirten yetkililer, programın geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve girişimcilerini yetiştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Etkinlik sonunda konuşan proje sorumluları, gençlerin teknoloji üretme bilinciyle donatılmasının önemine dikkat çekerek, "Deneyap mezunları, geleceğin milli teknoloji hamlesinin öncüleri olacak" mesajını verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Gençlik, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Teknoloji Atölyeleri'nden Muğla'da Projeler Sergilendi - Son Dakika

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