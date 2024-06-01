Teknolojik İmam Cami Duvarına Görsel Vaaz Yansıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Teknolojik İmam Cami Duvarına Görsel Vaaz Yansıtıyor

Teknolojik İmam Cami Duvarına Görsel Vaaz Yansıtıyor

Tokat'ın Taşlıçiftlik Fatih Camii din görevlisi Mustafa Çakırtaş, cuma namazı öncesinde gerçekleştirdiği vaazlarını canlı olarak sosyal medya hesaplarından yayınlarken, görselleri ve Kur'an ayetlerini projektör ile cami duvarına yansıtıyor. Çakırtaş'ın uygulamalarıyla cemaat tarafından 'teknolojik imam' olarak tanınması, geleneksel vaaz yöntemlerine teknolojiyi de eklemesinin dini bilgilerin daha anlaşılır ve akılda kalıcı olmasını sağladığı düşünülüyor. Ancak, bazı kişiler görsel destekli vaazların cami içerisinde uygun olmadığını düşünürken, Diyanet İşleri Başkanlığı Alo 190 Fetva Hattı'na yapılan bir soruya göre, görselle anlatım cuma namazına engel olmaz.

01.06.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Taşlıçiftlik Fatih Camii din görevlisi Mustafa Çakırtaş, her hafta cuma namazı öncesinde gerçekleştirdiği vaazlarını canlı olarak sosyal medya hesaplarından yayınlarken, hazırladığı görseller ve Kur'an ayetlerini projektör ile cami duvarına yansıtıyor.

Mustafa Çakırtaş, uygulamalarıyla cemaat tarafından "teknolojik imam" olarak tanınıyor. Geleneksel vaaz yöntemlerinin yanı sıra teknolojiyi de kullanan din görevlisi bu yöntemle dini bilgilerin daha anlaşılır ve akılda kalıcı olduğunu düşünüyor. Çakırtaş'ın uygulamaları kimileri tarafından takdir edilirken kimileri tarafından da uygun görülmüyor.

Kimileri görsel destekli vaazların, konuların daha iyi anlaşılmasına ve dinleyicilerin dikkatinin dağılmadan vaazı takip etmesine yardımcı olduğunu belirtirken kimileri de resimli ve görsel vaazın cami içerisinde uygun olmadığını düşünüyor.

Cami cemaatinden Mustafa Sofuoğlu, konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı Alo 190 Fetva Hattına sordu. Yetkili soruya "Görselle anlatım cuma namazına engel olmaz" cevabını verdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sosyal Medya, Cemaat, Tokat, Cami, Yerel, Teknoloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Teknolojik İmam Cami Duvarına Görsel Vaaz Yansıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 17:24:48. #1.12#
SON DAKİKA: Teknolojik İmam Cami Duvarına Görsel Vaaz Yansıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement