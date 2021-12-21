Tekstil sektöründe hedef, 15 milyar dolar ihracat - Son Dakika

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenecek olan Texhibition İstanbul Fuarı uluslararası nitelikli alıcıları İstanbul'a getirecek ve sektör 2022 yılı ihracat hedefi olan 15 milyar dolarlık ihracata emin adımlarla ilerleyecek.

Türk tekstil sektörünün küresel markaların en güvenli limanı olduğunun altını çizen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, "2021 yılını 12,7 milyar dolar değerinde ihracatla tamamlamayı öngörüyoruz. 2022 yılında ise hedefimiz 15 milyar dolar değerinde ihracatla küresel ticaretteki payımızı daha da artırmak. Bu çerçevede İTHİB olarak dünyanın en önde gelen fuarlarına milli katılım organizasyonu düzenliyor, sektörel ticaret ve alım heyetleriyle firmalarımızı küresel markalarla buluşturuyoruz. Özellikle pandemi döneminde büyük bir sınavdan geçen birçok ülke sınıfta kaldı. Ancak Türk tekstil sektörü olarak lojistik kabiliyetimizi entegre üretim gücü ile birleştirebildiğimiz için bu zorlu sınavdan başarıyla çıktık ve Türkiye'nin en güvenli ticaret limanı olduğunu bir kez daha ispatladık" dedi.

Fuarın, tekstil sektörünü bir adım daha öteye taşıyacağını belirten Öksüz, "Fuar sadece firmalarımızı küresel markalarla bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda sektörümüzün sürdürülebilirlik yaklaşımını, Ar-Ge ve inovasyon projelerini, tasarım algısını tüm dünyaya duyurmak için bir fırsat sağlayacak. Sektörümüzün en fazla ihtiyaç duyduğu projelerden biri konumundaki fuarımızı el birliği ile hayata geçirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısıyız. Gerçekleştireceğimiz fuarın, orta-uzun vadeli hedefimiz olan dünyanın ilk 3 tekstil ihracatçısı ülkesi arasına girme hedefine en önemli katkılardan birini sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Türk tekstil sektörünün ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığına vurgu yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Tekstil, pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen en hızlı şekilde kendini salgın şartlarına adapte eden sektörlerimizden biridir. Eminim, pandeminin etkilerinin azaldığı süreçte de dijital etkinliklerin yanı sıra fiziksel etkinliklerle gücüne güç katacaktır. Texhibition İstanbul Fuarı'nın Odamız yönetimi ve sektör temsilcileri için ayrı bir önemi var. Çünkü bu fuarın başlangıcı, düzenlenme fikri; 2019 yılı Mart ayında 156 yabancı alıcı ile 42 Türk kumaş üreticisi firma arasında yaptığımız ikili görüşmelere dayanıyor. Orada oluşan fikirle birlikte fuarın temellerini de atmış olduk. İkili görüşmelerle başlayan hikayemiz, gelecekte de büyük ve uluslararası bir fuar organizasyonu efsanesine dönüşecektir. Bu, sektörümüzün üretime ve ihracata olan inancıyla olmuştur. Sektörün üretim kalitesi ve kapasitesiyle, tasarım gücü ve yenilikçi tavrıyla mümkün olmuştur" dedi. - İSTANBUL