Mersin'de temizlik yaparken bulduğu cüzdandan 100 bin TL çıktı, tereddüt etmeden sahibine teslim etti - Son Dakika
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Mersin'de temizlik yaparken bulduğu cüzdandan 100 bin TL çıktı, tereddüt etmeden sahibine teslim etti

30.11.2022 09:44
Mersin'de temizlik yaparken bulduğu cüzdandan 100 bin TL çıktı, tereddüt etmeden sahibine teslim etti

Mersin'in Toroslar Belediyesi personeli Tamer Taşsoy, parkta temizlik yaptığı esnada içinde 5 bin euro (97 bin TL) ve 3 bin Türk Lirası olan cüzdan buldu. Taşsoy, kısa süre içerisinde parayı sahibine ulaştırarak örnek bir harekete imza attı.

Merkez ilçe Toroslar'da bulunan Mehmetçik Parkı'nda görevli Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Tamer Taşsoy (37), parkta temizlik yaparken oturma bankının altında bir cüzdan buldu. Hüseyin Okan Merzeci Mahalle Muhtarlığı'na geçerek muhtar Aziz Filiz'e ve amirlerine konuyla ilgili bilgi veren Taşsoy, içerisinde kimliklerle birlikte 5 bin euro ve 3 bin Türk Lirası bulunan cüzdan sahibi Erol Avcı'ya (61) ulaştı. Cüzdanın içerisindeki kart bilgilerinden cüzdan sahibi ile irtibata geçen Taşsoy, Mehmetçik Parkı'nda sahibine cüzdanını teslim etti. Almanya'dan emekli olan ve Mersin'e ev almak için gelen Avcı, duyarlılığından dolayı belediye personeli Taşsoy'a ve böyle duyarlı bir personeli olduğu için Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

"CÜZDANI BULUNCA HEMEN MAHALLE MUHTARINA GİTTİM"

Rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada cüzdanı fark ettiğini belirten Tamer Taşsoy, "Bir bankın altına düşmüş cüzdan olduğunu gördüm. Cüzdanı alıp mahalle muhtarına gittim ve amirlerime bilgi verdim. Cüzdanın içindeki yapı market yazan numarayı arayarak cüzdanın sahibini tanıyıp tanımadığını sordum. Aradığım kişi kendisini tanıdığını söyledi. Cüzdan sahibinin Hüseyin Okan Merzeci Mahalle Muhtarlığına gelmesini istedik ve kendisine cüzdanını teslim ettik" dedi.

Temizlik yaparken bulduğu cüzdandan 100 bin TL çıktı, tereddüt etmeden tek bir şey yaptı

15 yıldır belediyede çalışan Taşsoy, hiçbir zaman harama el sürmeyeceğini dile getirerek, "Şimdiye kadar alın teriyle kazandım. Başıma yine aynı olay gelse yine aynı davranışta bulunurum" diye konuştu.

"ALMANYA'DAN MERSİN'E EV ALMAK İÇİN GELMİŞTİM"

Kaybettiği cüzdanın bulunmasından büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Erol Avcı ise, "Aslen Niğdeliyim. Almanya'dan Mersin'e ev almak için geldim. Portakal Mahallesi'nde akrabalarımın yanında kalıyorum. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde evlere bakıyordum. Dinlenmek için Mehmetçik Parkı'nda bir banka oturdum. Cüzdan, pantolonumdan düşmüş, haberim yoktu. Arkadaşım aradı, cüzdanın nerede dedi. Baktım 'cüzdanım yok ama evde olabilir' dedim. Evde olmadığını ve cüzdanımın bir belediye görevlisi tarafından bulunduğunu söyledi. Mahalle muhtarlığına gittim ve cüzdanımı Tamer beyden teslim aldım. Cüzdanımda önemli kartlarım vardı. Bu dürüstlüğünden dolayı kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mahalle muhtarı Aziz Filiz de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ederek, "Gurbetçi vatandaşımız, mahallemizde ev arıyordu. Dinlenmek için oturduğu bankta cüzdanını kaybetmiş. Parkımızda görevli belediye personeli temizlik yaparken cüzdanı bulmuş. Muhtarlığımıza getirdi ve sahibine birlikte teslim ettik. Duyarlı davranışından dolayı Tamer kardeşimize teşekkür ediyorum. Mehmetçik Parkı, kentimizin en güvenilir parkı. Toroslar Belediyemize de böyle bir personeli olduğu için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da, "Biz, Toroslar'da büyük bir aileyiz. El ele, gönül gönüle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Personelimiz Tamer Taşsoy da temizlik yaparken bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi. Gurbetçi vatandaşımızın hayır duasını aldı. Belediyemizde böyle dürüst çalışanlarımızın olması bizim için onur ve mutluluk verici. Kendisini yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Son Dakika Yerel Mersin'de temizlik yaparken bulduğu cüzdandan 100 bin TL çıktı, tereddüt etmeden sahibine teslim etti - Son Dakika

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