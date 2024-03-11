Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin açılışında konuştu

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Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin resmi açılışına katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çocuklarımız için her şeyi yaparım. Daha da çok şey yapacağım. Çünkü onların gelişmelerine destek vererek ülkenin geleceğine de destek vermiş oluyoruz. Eğer onlar iyi okulları bitirip, iyi üniversiteleri bitirirse gelecekte onlar bizim yerimize ülkeyi yönetecekler" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunan merkezlerle hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda yaşama geçirilen Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin resmi açılışı yoğun katılımla yapıldı. Açılışa Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesinde Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden kurulu olan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Eko Şov Ritim Grubu konser verdi.

Açılışta konuşan Başkan Ataç, şunları dile getirdi:

"Bu merkezdeki çocuklarımızı görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladım. Çocuklarımız için her şeyi yaparım. Daha da çok şey yapacağım. Çünkü onların gelişmelerine destek vererek ülkenin geleceğine de destek vermiş oluyoruz. Eğer onlar iyi okulları bitirip, iyi üniversiteleri bitirirse gelecekte onlar bizim yerimize ülkeyi yönetecekler. Burada bildiğiniz gibi 5 branşta 4. sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklarımız hizmet alıyor. Bu aldıkları, dersler, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve Türkçe olmak üzere. Zaten eğitimin temel bu 5 dersini iyi hocalarımızdan alıyorlar. Burada 30 aktif grubumuz var. 9-13 yaş arası yaklaşık bin 500 öğrencimiz oldu. Gerçekten çok mutluluk duyuyorum. 11 eğitmen ve 1 psikoloğumuz var. Şimdi bu merkezi yapmamızdaki en büyük neden, ülkemizde her şey çok pahalı. Dershane ücretlerini merak ettim kaç lira diye sordum. En son 30 bin lira falan gibi laflar duydum. Allah velilerin yardımcısı olsun. Şimdi buradaki başarıyı görünce ikincisini Çamlıca'da bir yer yapıyoruz. Orayı açacağım. Oradaki de büyük bir etüt merkezi olacak. ve bundan sonra bütün mahallelerde etüt merkezlerini geliştirmeye çalışacağız. Çünkü ülkenin eğitimi son derece olumsuzluğa gidiyor. Ama biz laik eğitimi, çağdaş eğitimi çocuklarımızla beraber çözmek istiyoruz. ve bunu da sizlerle birlikte yapacağız. Çünkü bu topraklar kolay kazanılmadı, kolay da kaybettirmeyiz. Eğer Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gidersek, onun devrimlerini takip edersek ülkemizdeki çocuklarımızı aydınlığa getirmiş oluruz. Gelecekte de hiçbir yere gitmezler, bu ülkede kalıp bu ülke için çalışacaklar."

CHP Eskişehir Milletvekili Süllü ise şöyle konuştu:

"Ben Ahmet Başkan'ımın bu tür etkinliklerini çok önemsiyorum. Çok büyük yatırım bunlar. Çok büyük proje yapabilirsiniz ama bir anlam ifade etmez, kimse kullanmaz. Ama gençlere, çocuklara ve kadınlara yapılan yatırımlar en büyük yatırımdır. Çok da anlamlıdır. Ülkemizdeki eğitim koşulları çok kötü. Ama hiçbir zaman umudumuz sönmüyor. Çünkü Ahmet Başkan'ımız var. Onlara yatırım yapıyor. Onların geleceği için çalışıyor. Biz Tepebaşılılar hiç merak etmiyoruz zaten, başkanım siz de merak etmeyin. Tepebaşı kendisini çok seviyor. Sadece başkanı değil bu şehrin aynı zamanda ağabeyi. Hayat Tepebaşı'nda."

Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, 9 derslik, 3 etüt salonu ve 1 tane de çok amaçlı salonu ile hizmet veriyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenlenerek çocukların gelişimi destekleniyor.