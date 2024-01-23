Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile EOSB Başkanı Nadir Küpeli\'yi ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette Küpeli, ESOB olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, sanayicilerin talep ve beklentilerini aktardı. Başkan Ataç da misafirperverlikleri için Küpeli ve yönetimine teşekkür ederek, "Bir süredir birlikte yaptığımız projeler var. Bunlardan en önemlisi de özel bireylerimizin istihdama katılmaları amacıyla yaptığımız montaj atölyesi. EOSB Müdürlüğü'nün ayrıca diğer çalışmalarını da yakından izliyoruz. Sosyalleşmenin, eğitimin de içinde olduğu çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de şehre katma değer üreten sanayicilerin sorunlarını çok iyi bildiklerini, seçileceği günden itibaren bu sorunların çözümleri için gayret göstereceğini ve uyum içerisinde çalışacaklarını söyledi.