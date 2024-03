Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Caddesi'ne ve Bayat Pazarı'na yaptığı esnaf ziyaretinde, "Diliyorum en kısa sürede yaşanan ekonomik sıkıntılar azalır ve rahat bir nefes alırız. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kent esnafı ile buluşmayı sürdüren Başkan Ataç, Sivrihisar Caddesi'ni ve Bayat Pazarı'nı ziyaret etti. Esnafın yanı sıra alışveriş yapan mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Ataç, vatandaşlar ile sohbet etti.

Esnaf ziyaretlerine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Bizler her zaman halkımız ile iç içe, yan yanayız. Bu sayede de vatandaşlarımızın, esnafımızın nabzını tutuyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde genel sohbet ekonomi oluyor. Yaşanan ekonomik dar boğazdan vatandaşımız kadar esnafımız da olumsuz etkileniyor. Diliyorum en kısa sürede yaşanan ekonomik sıkıntılar azalır ve rahat bir nefes alırız. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kendileri ile kentimize ilişkin her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onlar zaten halkımızın içinde oldukları için görüşleri çok değerli. Tüm esnafımız ve vatandaşlarımız için daha refah dolu günlerin yakın olduğuna inanıyorum."