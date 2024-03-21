Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Caddesi'ne ve Bayat Pazarı'na yaptığı esnaf ziyaretinde, "Diliyorum en kısa sürede yaşanan ekonomik sıkıntılar azalır ve rahat bir nefes alırız. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.
Kent esnafı ile buluşmayı sürdüren Başkan Ataç, Sivrihisar Caddesi'ni ve Bayat Pazarı'nı ziyaret etti. Esnafın yanı sıra alışveriş yapan mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Ataç, vatandaşlar ile sohbet etti.
Esnaf ziyaretlerine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, şunları kaydetti:
"Bizler her zaman halkımız ile iç içe, yan yanayız. Bu sayede de vatandaşlarımızın, esnafımızın nabzını tutuyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde genel sohbet ekonomi oluyor. Yaşanan ekonomik dar boğazdan vatandaşımız kadar esnafımız da olumsuz etkileniyor. Diliyorum en kısa sürede yaşanan ekonomik sıkıntılar azalır ve rahat bir nefes alırız. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kendileri ile kentimize ilişkin her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onlar zaten halkımızın içinde oldukları için görüşleri çok değerli. Tüm esnafımız ve vatandaşlarımız için daha refah dolu günlerin yakın olduğuna inanıyorum."
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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