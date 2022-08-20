Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, 'Koruyucu Hekimlik' Uygulamasını Değerlendirdi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sağlık Bakanlığı'nın 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı pilot uygulamayı değerlendirdi. Ataç, "Geç kalınmış bir uygulama da olsa önemli buluyorum. 2013'te açtığımız Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'mizden bugüne dek 65 bin çocuğumuz ücretsiz faydalandı" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sağlık Bakanlığı'nın 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te 'Aile Diş Hekimliği' modelini pilot uygulama olarak başlatması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Sağlıklı nesillerin yetişmesinde koruyucu hekimlik uygulamasının önemini belirten Başkan Ataç şöyle konuştu:

"Geç kalınmış bir uygulama da olsa önemli buluyorum. 2013'te açtığımız Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'mizden bugüne dek 65 bin çocuğumuz ücretsiz faydalandı. Çocuklarımızın merkezimizde ilk girdikleri yer eğitim salonumuzdur. Eğitim salonumuza Prof. Dr. Nusret Fişek'in adını verdik. Çünkü Nusret Hoca'nın 1961'de yaptığı sosyalizasyon yasasının temelinde koruyucu hekimlik var. Koruyucu hekimlik anlayışı, sağlık sistemi için önemli bir anlayıştır. Sağlık sistemi için tasarruflu bir yöntemdir. Önleyici ve koruyucu hekimlik maliyetleri, tedavi maliyetlerine göre daha düşüktür. Ama son 20 yıldır, bugünkü iktidarın ağzından bir kere bile koruyucu hekimlik adını duymadık. Nihayet bu önemi çok geç de olsa anladılar. 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla pilot uygulama başlatılacağını öğrendik.

"MERKEZİMİZDE 65 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUMUZ GÖZLEMİMİZDEN GEÇMİŞ"

Bizler koruyucu hekimliğe çok değer veriyoruz. Polikliniğimizdeki sistem de tamamen koruyucu hekimlik üzerine kurulu. Örneğin İsveç'te 1990-2000'li yıllar arasında diş sağlığı alanındaki koruyucu hekimlik uygulamalarıyla çocuklarda diş çürüklerini sıfırladıkları görülmüş. Biz de bu örnekten yola çıkarak merkezimizde verdiğimiz eğitimlerde koruyucu hekimliğin esasları anlatıyor, çocuklarımıza ve aileler ile de paylaşılıyoruz. 8-9 senelik süreçte bütün çocuklarımızı ve çalışmalarımızı arşivledik. Eğitim aldıktan sonra çocuklarımız kliniğe geliyor, klinikte ağız muayenesi yapılıp bilgi işleme aktarılıyor. Ondan sonra çocuklarımıza randevu veriliyor. Tedavi bitinceye kadar takibine devam ediyoruz. Senede iki defa da çocuklarımızı davet edip kontrollerini yapıyoruz. Böyle bir yöntem işliyor. Şimdiye kadar merkezimizde 65 binden fazla çocuğumuz gözlemimizden geçmiş. Bu çok ciddi bir rakam. Burada hiçbir işlem ücretli yapılmıyor, tamamen ücretsiz. İşte sosyal belediyeciliğin en önemli noktalarından bir tanesi budur. Buradaki memnuniyet yüzde 100. Merkezimizde sadece diş tedavisi yapılmıyor, aynı zamanda psikoloğumuz var. Buraya diş hekimine gitmekten korkan çocuklarımıza hizmet veriyor. Bütün çocuklarımızı dişleri ile ilgili sıkıntıları olduğunda merkezimize davet ediyorum. Eskişehir'in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz biçimde hizmet sunmaktan dolayı çok mutluyuz"