Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Muhtarlarla Buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Ataç, "Önümüzde hep beraber yapacağımız güzel işler var" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlarla temaslarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Uluönder Belde Evi'nde muhtarlar ile gerçekleşen buluşmaya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve çok sayıda muhtar katıldı.

"TEPEBAŞI'NDAKİ BELEDİYE İLE MUHTARLAR ARASINDAKİ AHENK ÇOK FARKLI"

Buluşmada konuşan Başkan Ataç, "Önümüzde bir seçim var. Hem sizin hem bizim seçimimiz var. Gönül istiyor ki şu ekip noksansız olarak görevimize devam edelim. Çünkü Tepebaşı'nda belediye ile muhtarlar arasındaki ahenk çok farklı. Her yerde böyle bir yakınlık yok. Siz mahallenizde, biz belediyede yoğun bir şekilde çalıştık. Tepebaşı'nı 20 senede getirdiğimiz nokta bu oldu" dedi.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

Başkan Ataç, şöyle devam etti:

"Önümüzde hep beraber yapacağımız güzel işler var. Muhtarlarımızla birlikte esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdik. Güzel bir çalışma oldu. Esnafın yaklaşımı ve vatandaşın yaklaşımları çok sıcak. Bu şekilde yaptığımız çalışmalarla ben inanıyorum 3 belediyeyi ve kırsalda da 6-7 belediyeyi de alarak bu seçimi lehimize tamamlayacağımıza inanıyorum. Elimizden geldiği kadar çok çalışacağız ve seçimi kazanacağız.

"ESKİŞEHİR'E FARKLI HİZMETLER KAZANDIRACAĞIZ"

Eskişehir tarihinde hiç kadın belediye başkanı olmadı. Cumhuriyetin 100. Yılına girdik. Tek liderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu cumhuriyeti kurdu. Esasında cumhuriyet bir kadın devrimidir. Atatürk'ün kadına verdiği değeri hepimiz biliyoruz. Atatürk'ün müthiş bir vizyonu var. Bu vizyonda 100. Yılda Eskişehir'de bir kadın adayımızın Büyükşehir Belediyesine aday olması çok anlamlı. Bundan dolayı da biz elimizden geldiği kadar Ayşe Başkanımızı Başkan yapacağız. Diliyoruz 1 Nisan'da Eskişehir yeni başkanlarıyla, yeni muhtarlarıyla yoluna devam edecek. Bu 5 yılda Eskişehir'e farklı hizmetler kazandıracağız. Şimdiden yolumuz açık olsun."

"BİRLİĞİMİZ BOZULMASIN"

EBB Adayı Ayşe Ünlüce de "Odunpazarı bölgesinde oturuyorum ama Tepebaşı bölgesinde doğdum ve büyüdüm. Tepebaşı, kadın muhtarlarımızın en çok olduğu ilçe, inşallah bu dönemde kadın muhtarlarımızın sayısı artar. Muhtarlık seçimlerinde siz de bir yarışa giriyorsunuz, biz de. Bu yolculukta hepimize başarılar diliyorum. Çok adaylı olan mahallelerde de birliğiniz bozulmasın" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK TEŞKİL ETMESİ GEREKİYOR"

İl Başkanı Talat Yalaz ise şunları söyledi:

"Burada bir aile ortamı var. Enis Berberoğlu ile bir toplantı yaptığımızda ilk defa muhtarların bu kadar desteklediği bir belediye başkanı gördüm demişti. Bu çok kıymetli. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Muhtarlarımızın sorunları var. Ama belediye ile uyumlu olduklarında hem icraatları hem toplumla ilişkileri olduğunda başarılı oluyorlar. Bunun tüm Türkiye'ye örnek teşkil etmesi gerekiyor. Ahmet Başkanımız sağ olsun her zaman sizlerin yanında oldu. Sizler de belediye ile vatandaş arasında güzel bir köprü oldunuz. Bu anlamdaki birlikteliğimizin devam etmesini diliyorum. Önümüzde seçim var ve sizlerde bu seçimde adaysınız. Diliyorum ki bu aile birlikteliği devam etsin. Eskişehir'in Ahmet abisi muhtarıyla halkıyla burada bu mutlu tabloyu çizmeye ve aile ortamını yaşatmaya devam etsin. İnşallah Ayşe hanımı da Büyükşehir Belediyesine seçilecek. Eskişehir'de bu birliktelik devam edecek."

Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler, "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ile çok güzel işler yaptık. Hepimiz büyük bir aileyiz Tepebaşı'nda. Bundan sonraki dönemde de yine uyum içinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar da tek tek söz alarak, verilen hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletirken talep ve isteklerini de sıraladı.