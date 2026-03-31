Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Eski Hastane Alanı Üzerindeki Özelleştirme Gölgesi Tamamen Kaldırılmalıdır"

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Eski hastane alanı üzerindeki özelleştirme gölgesi tamamen kaldırılmalıdır. Bu alan, tartışmasız biçimde kamu yararına ve Eskişehir'in sağlık ihtiyacına hizmet edecek şekilde planlanmalıdır. Eskişehir'e verilen söz tutulmalıdır. Aksi halde bunun adı siyasi samimiyetsizliktir. Bunun adı hizmet değil; kamuoyunu yanıltmaktır" dedi.

Ataç, eski devlet hastanesi alanının özelleştirme kapsam ve programına alınmış olmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir'de yıllardır 'Yeniden hastane yapılacak' denilerek kamuoyunun beklentiye sokulduğu eski devlet hastanesi alanının 17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11079 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olması, kent adına son derece kaygı verici ve kabul edilemez bir gelişmedir. Söz konusu kararda, Maliye Hazinesi'ne ait 55 taşınmazın satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli, işletme hakkı devri ve benzeri yöntemlerle özelleştirilebileceği; işlemlerin de 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğü açıkça yer almaktadır."

Bu kadar açık bir karar ortadayken bugün çıkıp 'Satış yok', 'Sağlık alanı olacak', 'Merak etmeyin' demek, Eskişehir halkının aklıyla alay etmektir. Daha düne kadar bu alana yeni hastane yapılacağı söylendi. 2024 başında Eskişehir Valiliği, eski devlet hastanesi arazisine yeni hastane yapılacağı yönünde açıklama yaptı. Aynı süreçte İl Sağlık Müdürlüğü, bu alanda 600 yataklı yeni bir devlet hastanesi hedefinden söz etti. Bugün ise karşımızda kamu hastanesi yatırımı değil, doğrudan özelleştirme kararı var.

O halde soruyoruz: Eskişehir'e verilen söz neden tutulmadı? Halk neden yıllarca oyalandı? Neden bir gün 'Hastane yapılacak' denilen yere ertesi gün özelleştirme şerhi düşüldü? İktidar kanadından yapılan son açıklamalar ise bu tabloyu düzeltmek yerine daha da vahim hale getirdi. Önce 'Özelleştirme kapsamından çıkaracağız' deniyor, ardından 'Satış söz konusu değil', 'Burası sağlık alanı olarak kullanılacak' açıklaması geliyor. Şimdi soruyorum: Öğrenmişlerse neden engel olamamışlar? Engel olamadılarsa şimdi neden sanki hiçbir şey olmamış gibi kamuoyunu teskin etmeye çalışıyorlar?

Bu kent artık çelişkili açıklamalardan, günü kurtaran cümlelerden, içi boş güvencelerden yoruldu. Burada asıl mesele; kamunun malına nasıl bakıldığıdır, sağlık gibi en temel kamusal hakkın nasıl bir anlayışla yönetildiğidir, Eskişehir halkına verilen sözlerin ne kadar kolay unutulduğudur. Yıllarca 'Hastane olacak' diye bekletilen bir alanı özelleştirme listesine koyup sonra bunu kelime oyunlarıyla açıklamaya çalışmak, siyasi sorumluluktan kaçmaktır. Eğer burası gerçekten sağlık yatırımı için korunacaksa o zaman çıksınlar net konuşsunlar: Ne yapılacak? Kaç yataklı olacak? Ne zaman ihale edilecek? Hangi yatırım programına alınmıştır? Finansmanı nedir? Takvimi nedir? Bunların hiçbirini söylemeden sadece 'sağlık tesisi olacak' demek, Eskişehir'in gözünün içine baka baka sis perdesi oluşturmaktır.

Eski hastane alanı üzerindeki özelleştirme gölgesi tamamen kaldırılmalıdır. Bu alan, tartışmasız biçimde kamu yararına ve Eskişehir'in sağlık ihtiyacına hizmet edecek şekilde planlanmalıdır. Eskişehir'e verilen söz tutulmalıdır. Aksi halde bunun adı siyasi samimiyetsizliktir. Bunun adı hizmet değil; kamuoyunu yanıltmaktır."