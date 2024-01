Tepebaşı Belediye Başkanı Çamlıca Belde Evi kursiyerleri ile bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çamlıca Belde Evi kursiyerleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Çamlıca mahallesi sakinleri ile Çamlıca Belde Evi'nde bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıya Başkan Ataç'ın yanı sıra mahalle Muhtarı Savaş Hancı ve mahalle sakinleri katıldı. Belediye çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine bilgiler de veren Başkan Ataç, mahalleliler ile bir araya gelerek yaptığı istişarelerin, hizmetlerin kaliteli şekilde vatandaşa ulaşmasında çok önemli olduğunu kaydetti.

"Diğer belediyeler gelip projeleri inceliyor"

Başkan Ataç yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 20 yıllık geçmişimiz var. İlk belde evimizi 2001 yılında açtık. Bu tamamen Tepebaşı'nda bizim hayata geçirdiğimiz çok önemli bir proje. Bu belde evleri bizim için önemliydi. Kadını evden çıkartma projesiydi. Kadını evden çıkartıp üretken hale getirmeyi amaçladık. Belde evleri açılmadan önce kadının hayatı üretim yapmadan geçiyordu. Ama belde evleri açılınca bu değişti. Bugün Türkiye'de parmakla gösterilen bir ilçe olduk. Diğer belediyelerden gelip projeleri inceliyorlar ve kendi bölgelerinde uygulamak istiyorlar" dedi. Çamlıca kapalı pazar yerinin üstünün bitmek üzere olduğunu ifade eden Başkan Ataç, "Çamlıca önemli bir merkeze kavuşacak. Çamlıca'nın ihtiyaçlarına göre planladığımız düğün salonu, etüt merkezleri ve belde evimiz Çamlıca Kapalı Pazar yerinin üzerine taşınacak, burası kreş olacak. Çamlıca'nın yeni merkezi olarak düşündük" diye konuştu.

"Çocuklar bizim çocuklarımız"

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Başkan Ataç, "Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu ne derseniz? Yoksulluk derim. Yoksulluk o kadar derin ki. Umarım bir an önce bitsin. Emeklilere verilen zamlar 10 bin lira. Bugün etin kilosu 400 lira. Bunlar tatsız şeyler. Biz elimizden geldiği kadar ihtiyacı olan kişilere karşı titiz davranıp ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Mesela etüt merkezi de öyle. Bir çocuk kursa gitse 7 bin lira belki daha fazla bir ücret ödeyecek. Hem çocuğun eğitimi, geleceği sağlanıyor hem de ailelerin bütçesine katkı oluyor. İlkokul çocuklarına sabah kahvaltısı veriyoruz. Üniversite öğrencilerine akşam yemeği veriyoruz. Bugün bir öğün yemek desteğimiz oluyor. Biz devlet değiliz, belediyeyiz. Ama bunlar bizim için birinci planda oldu. Çocuklar bizim çocuklarımız. Çocuklarımız gelecekte öğretmen, avukat, belediye başkanı, cumhurbaşkanı olacak. Biz onlara gözümüz gibi bakmalıyız. Biz Atatürk'ün Cumhuriyeti sayesinde buralara geldik. Cumhurbaşkanı da bakan, savcı da, başkan da, Cumhuriyetin getirdiği devrimler sayesinde oluyoruz. Bugün burada rahatça toplanabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Bağımsızlığımız var özgürlüğümüz var. Bunlar önemli şeyler" ifadelerini kullandı.

"Her zaman sizin yanınızdayız"

"Biz sizlerle her zaman yan yana bulunmayı, sizlere her zaman destek vermeyi şiar olarak kabul ettik ve bunu yerine getireceğiz" diyen Başkan Ataç, "Önümüzdeki 5 yıl daha inşallah yine beraber olacağız, yine iyi şeyler yapacağız. Çünkü Eskişehir'imiz çok kıymetli. Başka şehirlere benzemiyor. Çünkü Eskişehir halkının mayası çok güzel bir maya. Sıcakkanlı, kadın erkek yaşamasını bilen, çocuğuna iyi bakan, onların beslenmesinden tutun kadınlara verilen önemle bugüne kadar geldik. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Tüm tesislerimizden yararlanabilirsiniz" diye konuştu.

"Başkanımız değil ağabeyimiz olarak görüyoruz"

Mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileten Muhtar Hancı, "Tepebaşı Belediye Başkanımızı Ahmet Başkan olarak görmüyoruz. Bir ağabey olarak görüyoruz. Bir düğünümüzde, bir cenazemizde, bir asker eğlencemizde, bir sohbetimizde veya toplantılarda çağırdığımız zaman yanımızda oluyor. Bir toplantı veya bir sohbet olduğunda Ahmet Başkan müsait olduğunda mutlaka gelir diyorum. Bize o güveni verdi. Benim kalbimi kazandı, kişiliği ile ağabeyliği ile kazandı" dedi. Toplantı sonunda vatandaşlar talep ve isteklerini Başkan Ataç'a iletirken, "El birliği ile yapamayacağımız bir şey yok. Verdiğiniz hizmetler için teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR