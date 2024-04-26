Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan'da İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Şenlik Düzenliyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan'da İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Şenlik Düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan\'da İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Şenlik Düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliğinde İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası konser verecek. Öğrenciler ise tüm Eskişehirlileri konsere davet ediyor.

26.04.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Tepebaşı Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek şenlikte konser verecek olan İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, konser öncesi son provalarını yapıyor. Öğrenciler ise tüm Eskişehirlileri konsere davet etti.

Tepebaşı Belediyesi milli günlerde vatandaşlar için özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.27 Nisan Cumartesi günü de birbirinden renkli etkinlikler, özellikle çocuklar olmak üzere kent halkı ile buluşacak. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nın ev sahipliği yapacağı kutlamalar İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nın vereceği konser ile başlayacak. Simay Pala'nın şefliğinde gerçekleşecek konserin hazırlıkları ise tüm hızıyla devam ediyor. Elde ettiği başarılar ile ünü Türkiye sınırlarını aşan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, hazırlıklarını sürdürürken, öğrenciler müzik yapmaktan ve izleyici karşısına çıkacakları için de çok heyecanlı olduklarını söylüyor. Öğrenciler ayrıca tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken konserlerine davette bulundu. Yeşiltepe Yaşam Merkezi'ndeki eğitim ve çalışma merkezinde verecekleri konser için hazırlanan 35 öğrenci, Can -Can, Radetzky March, İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı, Bugün 23 Nisan adlı eserlerini seslendirecek.

Gösteriler gerçekleştirilecek

Konserin akabinde halk oyunları, bale, modern dans, ritim, tekvando, aikido, jimnastik gösterileri gerçekleştirilecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm Eskişehirlileri 27 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleşecek etkinliklere katılmaya ve 23 Nisan coşkusunu paylaşmaya davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan'da İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Şenlik Düzenliyor - Son Dakika

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